LEŽALJKA NA PLAŽI ČAK 6.000 DINARA, A TEK CENA NEGAZIRANE VODE! Objavljen cenovnik sa primorja, cifre su LUDILO (FOTO)

Cene aranžmana, ali i troškovi na letovanju uvek su aktuelna tema kada je sezona u toku.

U poslednje vreme postalo je popularno objavljivanje računa iz kafića i hotela sa letovališta, a posebno iz susedne Hrvatske.

Sada je objavljen cenovnik iz Opatije, a cifre nisu nimalo niske.

Naime, kako se vidi, cena ležaljke se kreće od 3.000 do 6.000 dinara, dok kabana kreveti idu i do 18.000 dinara ali ćete dobiti uz to i šampanjac.

Za jednu kafu potrebno je izdvojiti od 450 do 700 dinara, a isto toliko košta i negazirana voda.

Fotografija je objavljena na Redditu, a korisnici su u komentarima nagađali da je reč o hotelu sa 5 zvezdica.

- Ako ne možeš da platiš, nemoj ići na takva mesta.

- Ljudi shvatite da svaka roba ima svog kupca.

- Svake godine ista prica. Sve puno i sve preskupo. Nekako mi to ne ide zajedno, neki su od komentara.

