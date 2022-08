ZBOG NJEGA SU MORALI DA MILE PO PUTU! Snimak sa magistrale sve razbesneo: Trubila bih mu dok ne dobije nervni slom (VIDEO)

Velike gužve na putevima tokom letnje sezone godišnjih odmora i visoka temperatura dovoljni su razlozi da probude nervozu kod svih vozača koji se nađu na putevima.

Jedna kolona automobila koja je nedavno snimljena na Jadranskoj magistrali dobro je naljutila korisnike Fejsbuka, a reč je o jednom nesavesnom vozaču koji je napravio zastoj na putu.

Na video snimku objavljenom na Fejsbuk stranici "Prometne zgode i nezgode" vidi se kolona na magistrali kod Lokve Rogoznice u Hrvatskoj, odnosno nekoliko automobila koji se kreću nešto sporije nego vozila iz suprotnog smera i to zbog - vozača električnog trotineta.

"Svaki Božji dan prolazim tu i to je horor s tim trotinetimai biciklima", "Zašto mu niko ne trubi da se makne. Šta je s tim glavama...", "Trubila bih mu dok ne dobije nervni slom", "Ne znam na koju se foru to dozvoljava i ima li to takozvano prevozno sredstvo osiguranje i tehnički pregled ili bolje postaviti pitanje ima li kraja gluposti u ovoj državi i koji zakon to podržava..", pisali su besni korisnici društvenih mreža.

(Kurir.rs)