EPSKI SKANDAL: Matijanić umro jer nije bilo kovid leka a ministar tvrdi da je lekova dovoljno! Lekari: Ima za 80 od 613 pacijenata

"U 26 bolnica u celoj Hrvatskoj trenutno ima 483 doze remdesivira i 236 doza ronapreve, lekova koji se koriste za lečenje obolelih od kovida-19, što je dovoljno za sve sadašnje potrebe", tvrdi Ministarstvo zdravlja Hrvatske koje je sprovelo proveru stanja zaliha u svim zdravstvenim ustanovama.

"Lekova koji su namenjeni za potrebe naših pacijenata koji se u bolnicama leče od zaraze kovidom-19 ima dovoljno za sve trenutne potrebe i svakoj zdravstvenoj ustanovi su dostupni u svakom trenutku, što pokazuje provera stanja zaliha navedenih lekova u svim našim bolnicama“, tvrdi i ministar zdravlja Vili Beroš.

Prema prikupljenim podacima na zalihama u 26 hrvatskih kliničkih bolničkih centara, županijskim i oštim bolnicama trenutno su 483 doze leka vekluri, poznatijeg pod nazivom remdesivir, te 236 doza ronapreve.

Isto tako, ističe Ministarstvo zdravlja, na raspolaganju su bolnicama i zdravstvenim ustanovama i dodatne količine navedenih lekova ukoliko se ukaže potreba za njima.

Hrvatski novinar Vladimir Matijanić preminuo je proteklog vikenda od posledica zaraze kovidom i evidentnih propusta u radu zdravstvenog sistema. Kako zbog kompromitovanog imunološkog stanja nije mogao da bude vakcinisan, on i njegova partnerka su pitali da primi lek protiv korone, ali im je u više navrata rečeno da lekova nema.

U međuvremenu, Hrvatsko udruženje bolničkih lekara demantovalo je današnji odgovor Beroševog ministarstva Indexu u kojem su naveli da je kontrolama u svih 26 bolnica utvrđeno da ima dovoljno kovid lekova za sve sadašnje potrebe.

Bolnički lekari tvrde da Hrvatska ima zalihe Remdesivira samo za 80 pacijenata, dok se u bolnicama leči 613 kovid-pacijenata.

Navode i da su neke bolnice tokom jula zatražile od Ministarstva dostavu remdesivira i da ih je Ministarstvo obavestilo da leka nema.

- Bolnice koje su bile pri kraju sa zalihama remdesivira su, kada su sredinom jula od Službe za lekove Ministarstva zdravlja zatražile da im se dostavi remdesivir – antivirusni lek za lečenje kovid-19 bolesti, dobile službeni odgovor Ministarstva da remdesivira više nema i da će Ministarstvo krenuti u nabavku i obavestiti bolnice kad nabavi lek.

Te bolnice su svoje zalihe potrošile, a do danas tj. nekoliko nedelja kasnije remdesivir nije stigao u te bolnice i one ga nemaju. Lek remdesivir se naručuje isključivo preko Ministarstva, bolnice ga ne mogu same nabaviti.

Lek ronapreve, koji ministar takođe spominje, nema učinka u lečenju bolesti kovid-19 izazvane omikron sojem novog koronavirusa.

Za lečenje jednog kovid-19 pacijenta daje se 6 bočica remdesivira. U Hrvatskoj, kaže ministar Beroš, ima ukupno 483 bočice što je dovoljno za lečenje 80 pacijenata. U bolnicama je trenutno 613 kovid-pacijenata. Jasno je da su zalihe nedovoljne za celu Hrvatsku.

U nekim bolnicama remdesivira je bilo i imaju ga još uvek, ali i njihove zalihe su pri kraju. Ministarstvo se tek nakon tragične smrti Vladimira Matijanića dosetilo da zatraži inventuru leka kako bi saznalo koje bolnice ga imaju, a koje ne.

Kako je Ministarstvo zaduženo za distribuciju ovog leka, isključivo na Ministarstvu je bila odgovornost da istraži stanje zalihe leka po bolnicama i da ga redistribuira iz bolnica koje ga imaju u bolnice kojima nedostaje, dok ne stigne nova pošiljka leka, navodi se u saopštenju bolničkih lekara.

