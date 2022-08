NIKAD HRVATSKA NEĆE ZA TURISTE BITI TURSKA ILI GRČKA: Stručnjak iskreno o tome kakva će biti ova sezona u lepoj njihovoj!

Predsjednik Udruženja hrvatskih putničkih agencija Boris Žgomba osvrnuo se na ovogodišnju turističku sezonu za koju kaže da neće dostići rekordnu 2019. kada se gledaju brojke u vidu noćenja i dolazaka, iako to nije cilj. bilo. Ipak, napominje da je izvesno da će promet biti veći nego u 2019. On kaže da su i troškovi povećani zbog povećanja cena energenata.

"Teško nam je da se poredimo sa Grčkom i Turskom. Mi smo trenutno auto-destinacija, dok su oni vazdušna. Često se kaže da smo preskupi. Na cene utiču ponuda i potražnja, a ja ne. Verujte da je reč o novim gostima, ali o onima koji se navikavaju na novi turizam. Slična poskupljenja imaju i oni u svojim zemljama", rekao je on za N1.

On je naveo i jedno negativno iznenađenje, a to je pad trenda dolazaka italijanskih gostiju. Njihov udeo među gostima u Hrvatskoj opada“, tvrdi Žgomba. Pozitivno je, kako kaže, i to što je Dubrovnik "konačno počeo da upravlja svojim turizmom".

„Danas imamo veliki priliv turista na aerodrome. Dubrovnik je odličan primer da moramo da počnemo da upravljamo našim destinacijama. Vreme prirodnog turizma je iza nas. Pandemija nas je naučila nekim stvarima.“

Kurir.rs/Net.hr