DA LI JE OVO POGLED NA MORE? Turista iznajmio apartman na Jadranu, pa pobesneo: Imam novac, a pogledajte šta sam dobio (VIDEO)

Apartman sa pogledom na more, jedna je od glavnih odrednica pri odabiru smeštaja za letovanje ali ta fraza često ume da bude i laž.

U to se uverio i jedan turista koji je boravio u Hrvatskoj na letovanju. Kako je naveo u opisu snimka, gazda stana im je rekao da sa balkona imaju pogled na more, ali...

Naime, pogled na more je ipak pogled na more kroz šumu borova.

"Hrvatski vlasnici apartmana molim vas, naučite šta znači apartman sa pogledom na more. Iznajmio sam ovaj luksuzni i skupi apartman zato što mi je rečeno da ima pogled na more. Imam novac, tako da mi to nije problem, ali pogledajte šta sam dobio. Da li je ovo pogled na more!? Molim vas, prvo isecite drveće i onda pričajte o pogledu na more", rekao je on revoltirano dok je kamerom telefona snimao stan i pogled sa terase koji ga je iznervirao.

Komentari koji su usledili nakon ove objave možda baš i nisu onakvi kakve je očekivao, jer je umesto podrške naišao na neku drugu priču.

Naime, njemu su se javili ljudi sa Balkana, objašnjavajući mu da to jeste pogled na more, te i da je drveće tu sa razlogom, kao i da nikome ne pada na pamet da seče prelepe borove šume, koje su jedna od najvećih prirodnih atrakcija duž jadranske obale.

"Možeš da vidiš more, dakle, to jeste pogled na more. Ako želiš da sečeš drveće, iseci ih ispred svoje kuće. Mi volimo naše drveće, Hvala na poseti", glasio je komentar jednog Hrvata, koji je ujedno bio propraćen sa najviše pozitivnih reakcija.

(Kurir.rs)