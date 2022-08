KAKO JE LOVAC IZ VREMENA SFRJ UZBUNIO NATO: Hrvati poslali migove da ga provere, zvanično još nema obaveštenja! VIDEO

Hrvatski MiG-ovi koji čine dežurni lovački par NATO-a krenuli su u sredu u poteru za bivšim borbenim avionom bivše JNA, koji je posle poletanja iz Slovenije sleteo u Sinj.

Za MiG-ove to je bio drugi nalet za samo tri dana. I dok je prvi, koji je održan 15. avgusta između 11 i 12 časova, Ministarstvo odbrane zvanično obavestilo javnost da je na jugu zemlje presretnut civilni avion Bičkraft 35-B33 američke registracije, a drugo presretanje bivšeg borbenog aviona u sredu, 17. avgusta, na području Sinja, nema zvaničnih informacija.

Kako saznajemo, u sredu je sa aerodroma Brnik u Ljubljani prema Hrvatskoj poleteo avion G-2 Galeb, dvosed za obuku i borbeni avion bivše JNA, proizveden u mostarskoj fabrici „Soko”. najavljenog leta po svim propisima i procedurama. Ovim mlaznim avionom, star skoro 60 godina (proizveden je 1966. godine) i vrednim oko 60.000 evra, upravljali su pilot Pero Matas i njegov prijatelj, koji su avion sa slovenačkim vlasnikom „promenili” za Cesnu.

Njime je, prema planu leta, trebalo da slete na aerodrom na Braču kako bi obavili sve neophodne carinske i druge procedure za ulazak u zemlju, a nakon toga Galeb je trebalo da krene za Sinj. Ali nakon poletanja iz Slovenije, dogodila se nepredviđena situacija, koja je na kraju dovela do toga da je nadležna komanda NATO-a koja se nalazi u Torehonu u Španiji, nakon što je obavestila hrvatske vlasti, „podigla” dva hrvatska MiG-a da proveri šta se dešava.

– Pa nije bilo ništa strašno, jednostavno pri ulasku u hrvatski vazdušni prostor, u avionu nam je nestalo struje i svi uređaji koji rade na struju su otkazali, pa nismo imali ni radio vezu. Nestali smo sa radara, postali smo nevidljivi za našu kontrolu i zbog toga je nastao problem. Nestalo je struje deset minuta nakon poletanja, ali se u jednom trenutku ponovo uključilo i sve je funkcionisalo. A onda je ponovo nestala i nijedan instrument više nije radio, niti smo imali radio vezu. Srećom, poneo sam i ručni radio, koji ima prilično mali domet, i negde kod Vrlike sam nazvao Sinj da ćemo sleteti i da sve uklone sa piste. Bio je to logičan potez jer je tamo najmanje saobraćaja i, da se nešto loše desi, šteta bi bila mnogo manja. Nismo imali vazdušnu kočnicu zbog kvara sistema i nismo mogli da predvidimo kakvo će sletanje izgledati. Migove uopšte nismo videli, niti smo znali za njih, jer smo leteli dosta nisko, a oni su bili na mnogo većoj visini. Tek kad smo sleteli u Sinj, počeli su da me zezaju da dolazim kao papa, da me prate MiGovi. I pitao sam se, kakvi MiG-ovi? – kaže 69-godišnji iskusni pilot i vazduhoplovni tehničar koji je „u vazduhu” više od 30 godina. On napominje da je avion koji su prevezli u Sloveniji pregledan pre leta, sve je bilo po propisima i sve je bilo u redu, "ali nije leteo dve godine i samo se desilo u vazduhu".

- Moram da istaknem da smo sve vreme bili na stazi, nismo je menjali, možda malo visine, ali to je nebitno. Činjenica je da smo neispravni avion sleteli bez greške - kaže pilot, koji jedini u Hrvatskoj, uz svog prijatelja, ima dozvolu za upravljanje ovom vrstom letelice. A Galeb kojim su doleteli iz Slovenije trenutno je jedini te vrste u Hrvatskoj i očekuje se da će uskoro biti i zvanično registrovan.

Prema nezvaničnim informacijama, MiG-ovi su poleteli jer je mlaznjak u više navrata menjao kurs (iako pilot Matas to kategorički negira) i time postao krajnje sumnjiv, a kontrola leta je počela da „spušta“ sve zone letenja koje su registrovali sportski aerodromi za letenje tog dana. Tako se dogodilo i u Sinju, gde je prijavljeno da lete jedrilice, pa im je zona letenja "oduzeta" dok su jedrilice još bile u vazduhu.

U poteri za Matasovim Galebom, na udaljenosti manjoj od sto metara od njegove jedrilice proletio je MiG, rekao nam je jedan od pilota Aerokluba Sinj. S obzirom na brzinu kojom se MiG kreće i njegovu upravljivost, ovo je zaista opasna blizina, koja se u vazduhoplovnoj terminologiji naziva „near miss“, odnosno bliski susret koji je mogao da rezultira nesrećom. Ali Zvonko Kovačević, predsjednik Aerokluba Sinj, kaže nam da nisu dobili zvaničnu dojavu ni od jednog pilota da je imao bliski kontakt sa MiG-ovima na području koje pokriva njihova zona letenja, prenosi Slobodna Dalmacija.

– Na našem području je bila najmanje jedna letelica, ali nemam saznanja o bliskim susretima sa MiG-ovima. Imali smo otvorenu zonu u koju su ušla dva MiG-a koji su leteli iznad grada, što svakako nije dobro. Ali postoje prioritetni letovi koji ukidaju tu zonu i toga se moramo držati bez obzira na dozvolu, ali nas kontrola leta unapred obaveštava. Ovog puta nije bilo tako – prokomentarisao je Kovačević.

