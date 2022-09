PODSTANARKA IZ PAKLA: Mesecima nije plaćala kiriju ni račune! Stanodavac očajan, pomoć morao da traži na sudu

Mesecima je stanodavac u Karlovcu živeo u stanju teškog očaja. Podstanarka kojoj je iznajmio trosobni stan u gradskoj četvrti Novi centar čak 15 meseci nije plaćala kiriju i odbijala je da se iseli.

Kako piše Jutarnji list, nesrećni stanodavac sam je plaćao sve račune kako bi izbegao da ga iskljuće.

Na kraju ju je tužio i dobio presudu kojom joj se nalaže iseljenje, koju je ona u početku ignorisala da bi je kasnije uz pomoć suda iselili.

"Podstanarka iz pakla" ostala je dužna gadzi čak 30.000 kuna za najam, a kako nije plaćala ni režije, ukupni dug se popeo na gotovo 50.000 kuna.

Usledila je njegova nova tužba za naplatu duga koju je dobio i koja čeka potvrdu višeg suda.

Karlovčanin je sa podstanarkom ugovor o najmu stana od 74 kvadrata sklopio 1. aprila 2019. godine sa ugovorenom kirijom od 2000 kuna mesečno na neodređeno vreme.

Prvih devet meseci, stanarka je račune i kiriju redovno plaćala, a onda je prestala.

Kao što je mesecima ignorisala svog stanodavca tako je ignorisala i sud i nije se pojavila ni na jednom ročištu, pa je sud presudio u korist vlasnika stana.

"Gospođa je bila izuzetno ljubazna u početku i svoje obaveze je uredno izvršavala. Ja sam, doduše, od prijatelja dobio upozorenje kako je pre ostavila neke dugove. Uskoro su počeli takvi problemi za nas. Shvatio sam to kada su počele dolaziti opomene. Plaćao sam da mi ne isključe trošila i da ne uđem u veći problem.

Ona je isprva govorila da će sve platiti, pa da treba da joj stigne neki veći novac, a na kraju nas je ignorisala", rekao je Jutarnjem vlasnik stana.

Neki bi, kaže, ušli u stan, promenili bravu i isterali stanara. Bilo bi to sigurno efikasnije rešenje. On je odlučio da sve prepusti advokatu ali se zbog tromosti pravosuđa, čitav slučaj otegao na 15 meseci.

"Dobili smo sud i za te dugove, no upitno je hoćemo li ih ikada naplatiti. Da budem iskren, već smo to prekrižili. Srećni smo da smo je se rešili", rekao je on.

