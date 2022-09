DA LI JE OVO NOVI TREND? Dobio račun u kafiću u Hrvatskoj, pa nije mogao da veruje svojim očima: Da li ste to već negde primetili?

Brojni ugostitelji muku muče sa inflacijom i visokim računima koji im stižu za struju, a kako bi pokušali više da se zaštite, neki od njih posegnuli su za "inovativnim" stavkama.

Tako jedan kafić u Hrvatskoj naplaćuje čašu vode, i to po simboličnoj ceni od 1 kune (0,13 evra). Jedan korisnik Redita odmah je to primetio kad je dobio račun, zbog čega je to i objavio na društvenoj mreži, tražeći objašnjenje.

-Naplaćivanje vode iz česme. Čaša 1 kuna. Jeste li to već primetili negde ili je to novi trend', napisao je na Redditu.

foto: Printscreen Reddit

Drugi korisnici odmah su poveli raspravu navodeći uglavnom kako takva politika nije u redu, a neki govore da im je i to bolje nego kad im "podvaljuju flaširanu vodu za 50 kuna''

-Podseća me na ono kad su mi frendovi nakon posla išli na picu i tražili cedevitu. Žena ih je pitala žele li bokal cedevite, oni su ga uzeli i onda je kasnije bokal cedevite bio 200 kuna (26,63 evra)... (ovo je bilo pre krize kada je cedevita bila 10-13 (oko 1.33- 1,73 kuna u kafiću). Pice su platili, bokal nisu'', ispričao je svoje iskustvo drugi korisnik.

Jedan korisnik izjavio je kako za ovakve prigode uvek čuva novčanicu od 1000 kuna ''pa nek' onda usitni''.

Kurir.rs/Večernji list