PLATILI 15.000 EVRA I ZAVRŠILI U VOZU SMRTI KOD NOVSKE: Rodbina iranskih migranata sa zebnjom čeka u kakvom su stanju!

Foto: screenshot Video Plus

Iranski migranti koji su se nalazili u vozu smrti broj 2506 ušli su u kompoziciju u Slavonskom Brodu u 19.37 sati, odnosno nekoliko minuta kasnije, jer je voz kasnio. Oni nisu bili slepi putnici u teretnom vozu, već su sa kupljenim kartama uredno ušli u putnički voz. Oni su u Republiku Hrvatsku ušli preko Save iz BiH, a policija ih je uhvatila u Slavonskom Brodu. Uhapšeni su i primili tzv rešenje o povratku, dokument kojim se nalaže da u roku od sedam dana napuste Republiku Hrvatsku. Ukrcali su se u voz sa namerom da je napuste. U tome nisu uspeli, samo sat i po kasnije dogodila se tragedija.

Sve su to ispričali migranti iz druge grupe, njihovi rođaci koji sa njima putuju iz Irana i sada čekaju informacije o njihovom stanju ispred bolnice u Novoj Gradiški. Oni su takođe ilegalno ušli u Republiku Hrvatsku i prošli su istu proceduru kao i njihovi rođaci, odnosno dobili su i policijsko rešenje da u roku od sedam dana napuste Republiku Hrvatsku. Razdvojeni su u četvrtak, kada su putovali iz Srbije za Bosnu i Hercegovinu. Da nisu, i oni bi udarili u voz. U bolnici u Novoj Gradiški su majka i otac dvoje dece koja su završila u bolnici u Slavonskom Brodu. Na sreću, svi su prošli sa lakšim povredama i porodica bi uskoro trebalo da bude okupljena.

Njihova deca su lakše povređena i puštena su iz bolnice u Slavonskom Brodu. Oni su juče u popodnevnim časovima prevezeni u bolnicu u Novoj Gradiški, ne na lečenje, već na okupljanje sa ostatkom porodice koji je tamo hospitalizovan. U Londonu su hrvatski mediji stupili u kontakt sa njihovim bratom Alanom, koji nam je rekao da je u pitanju 12-godišnji brat i 13-godišnja sestra. Bio je užasno zabrinut za njihove sudbine, laknulo mu je kada su mu juče rekli da su na putu roditeljima. On nam je otkrio da je njegova majka jedna od najteže povređenih u vozu, pa će najverovatnije posle ponedeljka morati da ostane u bolnici, dok se ne odluči o zadržavanju preostalih povređenih. U razgovoru sa njim i njegovim rođakom Farzadom H., saznajemo detalje višemesečnog putovanja započetog u iranskom gradu Džuanro. Takođe saznaje se da su to iranski Kurdi koji su želeli da stignu do zapadne Evrope.

- Gospodine, saznao sam da će sve biti u redu sa mojom majkom. Molim vas pomozite mi da saznam šta se desilo sa mojim bratom i sestrom, znam samo da ih je privela policija. Hoće li mojim roditeljima produžiti rok od sedam dana da napuste Hrvatsku ako ostanu u bolnici? - upitao je zabrinuti Alan iz Londona, koji je trebalo da primi svoju porodicu. Laknulo mu je kada je saznao da će porodica uskoro biti na okupu.

- Verujte mi, sve vreme sam bio u kontaktu sa njima. Nisu prokrijumčareni u teretnom vagonu, već su kupili karte za putnički voz i hteli da stignu do vaše prestonice. Znam da su svi u Hrvatskoj dobri prema njima - rekao je Alan, žaleći što samo na trenutak nije mogao da čuje majčine reči telefonom u njenom bolničkom krevetu.

Farzad (37) je vodič grupe koja je u Hrvatsku ušla 24 sata nakon grupe koju je predvodio Alanov otac. Ukupno je bilo dvadesetak ljudi, desetoro ih je bilo sa Farzadom, a osmoro je ušlo u voz. Ispričao nam je detalje njihovog putovanja.

– Došli smo iz Sirije, Turske, brodom u Grčku, preko Bugarske, Srbije i Bosne u Hrvatsku. Do sada je moja porodica potrošila oko 15.000 evra na put, isto toliko i Alan. Celo putovanje su nam organizovali Pakistanci, oni imaju ljude u svakoj od ovih zemalja. Primaju nas na jednoj granici, a dovode na drugu, sami je prelazimo i onda nas drugi Pakistanci preuzimaju. Od nas su uglavnom tražili brod između Turske i Grčke.

Dva Pakistanca su nas kombijem odvezla u Bosnu, izašli smo iz kombija i onda su nam pokazali da je Hrvatska preko reke. Tamo nas je čekao čamac koji nas je prevozio. Nema više Pakistanaca iz Hrvatske prema Evropi, rekli su da se moramo sami snalaziti. Naišli smo i čuli smo pucnje u vazduh, videli smo da je to hrvatska policija i predali se. Policija nam je dala ove papire - kaže čovek, pokazujući odluku da u roku od sedam dana napusti Republiku Hrvatsku, a sa drugim delom grupe su se razdvojili na putu od Srbije do Bosne jer su bili u dva odvojena kombija.

Prva grupa je došla ranije, pa su ranije završili policijski postupak. Zbog toga su se popodne ukrcali na voz u Slavonskom Brodu. Prema redu vožnje, trebalo je da budu u Novskoj u 21.17, ali je voz kasnio dvadesetak minuta. Druga grupa je u Novu Gradišku stigla taksijem iz Slavonskog Broda. Dva dana nisu jeli, a juče nisu znali gde će prenoćiti. Informaciju o stanju rođaka čekali su u bolnici, svesni da im ističe rok od sedam dana za napuštanje Hrvatske.

