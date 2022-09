SRBIN U HRVATSKOJ RADIO BEZ PRIJAVE, A KASNIJE I BEZ PLATE: Dobio firmu na sudu, ali pare neće videti!

Hrvatske vlasti su prošle godine izdale više od 82.000 radnih dozvola strancima, a pretpostavlja se da će taj broj premašiti 100.000. Nisu svuda traženi, o čemu svedoči i slučaj picerije u Samoboru, gde ne žele da „zaposle niške četnike”. Ali nisu svi hrvatski poslodavci poželjni, o čemu svedoči i slučaj radnika iz Niša u Karlovcu. Karlovačka kompanija Ligneus, koja se bavi preradom drveta, već nekoliko godina uvozi radnu snagu sa istoka, iz Srbije u Pakistan.

Iako se do sada šuškalo o nepravednom odnosu poslodavca prema njima, sada je postalo „crno na belo“. Opštinski sud u Karlovcu je, po tužbi očigledno obespravljenog radnika iz Srbije Miroslava J., nenadležno odlučio da mu poslodavac mora isplatiti čak osam zarada koje nikada nije isplatio, a u tom periodu je i radio za šest meseci „na crno”. Suma od osam bruto plata nije velika, 31.494 kune, ali samo zato što je radnik radio za minimalac. Poslodavac će radniku morati platiti više od 5.000 kuna sudskih troškova.

Miroslav je počeo da radi u fabrici Ligneus, koju je 24. februara 2020. vodio direktor Željko Ratković, u halama iznajmljenim od nekadašnjeg drvnog giganta DIP u Karlovcu, iako nije bio prijavljen niti je imao ugovor o radu, i tako već šest celih meseca.do 23. avgusta kada je dobio ugovor o radu. Legalno je nastavio da radi do kraja oktobra, kada je, s obzirom na to da nije dobio ni kunu plate, dao otkaz kod poslodavca.

Pomalo je bizarno da u tome do danas zapravo nije uspeo, jer je tuženi poslodavac izbegavao da primi pismenu pošiljku.

Tuženi direktor Ratković prigovorio je na tužbu, negira da je sa tim radnikom imao veze pre avgusta, kada ga je zaposlio na proizvodnim poslovima, pa se poziva na tu dokumentaciju, ugovor o radu od 23. avgusta i prijavu za penziju i zdravstvo. osiguranje sa dan kasnije.

- U februaru 2020. godine mu uopšte nije izdata boravišna i radna dozvola, bez koje nije bilo moguće zapošljavanje, pa tužilac nije mogao da počne da ostvaruje svoja prava iz radnog odnosa pre 24. avgusta, a njegov zahtev za isplatu novčane naknade iznos je nejasan i neosnovan za zarade pre tog dana - kaže poslodavac Ratković, dodajući da je radnik samovoljno i jednostrano prestao da dolazi na posao 10. oktobra, a šest dana kasnije - dao otkaz.

Ali uskoro će se za njega otkriti još jedna blamaža, ne samo da nije isplatio platu, već da je radnika zaposlio na crno. Naime, bivši radnik je sudu dostavio ugovore o zakupu sa stanodavcem iz Karlovca, gde je živeo dok je radio pre tog perioda, koje je sa vlasnikom kuće zaključio direktor Ligneusa, od 5. marta. Stoga se pita: zašto bi mu poslodavac plaćao kiriju od početka marta ako je tek krajem avgusta počeo da radi kod njega?

Sud smatra nespornim da je ugovor o radu potpisan u avgustu, kao i da je potom usledila prijava radnika na osiguranje, a da je sve to raskinuto u oktobru, ali napominje da se iz ugovora o zakupu kuće vidi da je 19. januara 2008. radnik je zaista počeo mnogo da radi, svedoči vlasnik kuće koji je i sam živeo u toj kući. On je rekao da je sa Miroslavom bilo još petoro radnika i da su svako jutro išli na posao kombijem Ligneus, u pogone gde je i on išao da potpisuje ugovore o zakupu.

Jedan od radnika bio je i Goran I., takođe iz Srbije, koji je živeo u istoj kući i radio u istom pogonu. Prošao je isto što i Miroslav, pa je tužio i svog poslodavca. U ovom slučaju on je saslušan kao svedok. On je rekao da su im sve vreme dobijali gablec od poslodavca, od ponedeljka do petka, bio obezbeđen smeštaj, ali im on nije isplaćivao zarade.

Sud je poklonio vjeru ugovorima i izjavama svjedoka i zaključio da je nesporno dokazano da je radnik iz Srbije zajedno sa još nekoliko radnika o trošku Ligneusa živio u kući u Mostanju u Karlovcu, da su radnici putovali na posao u službenom kombi i radili svakog dana od 7 do 15 časova, da su bili u službenoj odeći sa ligneus oznakama, pa iz svega proizilazi da tužilac tu radi od februara, a ne od avgusta 2020. godine, uprkos tome što je nemaju ugovor o radu pre toga. Tuženi je, kao poslodavac, dužan da tužiocu, kao zaposlenom, isplati zaradu za obavljeni rad, zaključio je nenadležan Opštinski sud u Karlovcima.

Međutim, ova priča neće imati srećan kraj, radnik će teško dobiti platu. Prošle su skoro dve godine od raskida ugovora do ove nepravosnažne presude, do pravosnažnosti, možda godinu dana, a u međuvremenu je Ligneus sa milionskim dugovima, napuštenim prostorijama i isključenim telefonima krenuo put bankrota, a zatim brisanje iz sudskog registra. Tako će se završiti prva četa na čelu sa Željkom Ratkovićem, već deseta.

