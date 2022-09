SAMO SU NAS OSTAVILI I NAPUSTILI! Britanski turisti u šoku kada su shvatili da su umesto u Dubrovnik sleteli u Zagreb

VizErov avion pun britanskih turista koji krenuli put hrvatskog primorja sleteo je u Zagreb umesto u Dubrovnik i iskrcao šokirane putnike.

Više od 100 ljudi bilo je u avionu iz Lutona koji je sinoć trebalo da sleti na aerodrom u Dubrovniku. Umesto toga, nakon trosatnog kašnjenja jer avio-kompanija nije imala pilote, a potom je bilo problema sa sletanjem, let je preusmeren u Zagreb, udaljen osam sati vožnje od Dubrovnika.

Besni i očajni putnici kontaktirali su britanske tabloide da im se požale da je avion kojim su došli samo odleteo i "napustio ih" a da obećani autobusi koji je trebalo da ih prevezu u Dubronik nisu stigli.

Mnogi putnici tako kasno uveče nisu mogli da pronađu slobodne sobe u hotelu, pa su desetine njih ostali da spavaju na aerodromu i nađu načina da se spuste do obale.

Ben Hol je trebalo da ima romantičnan odmor u sa suprugom u Dubrovniku ali je umesto toga noć proveo spavajući na aerodromskim stolicama.

"Počelo je loše u Lutonu i samo se pogoršalo. Prvo su nam rekli da je let odložen tri sata jer u avionu nije bilo kapetana ili kabinskog osoblja, pa su morali da povuku ljude sa slobodnog dana. Mnogi ljudi su shvatili da će propustiti rezervacije za transfere i iznajmljene automobile... tako da je to bilo dovoljno loše. Kada smo konačno krenuli, nekih 20ak minuta pre našeg planiranog sletanja, pilot se oglasio i rekao da zbog jakog vetra ne možemo da sletimo i da idemo do Splita", ispričao je Hol.

"Pet minuta kasnije ponovo se javio i rekao da je aerodrom Split zatvoren i da ne možemo da koristimo pistu. Niko nije znao šta se dešava. Onda smo krenuli da se spuštamo, a pilot je rekao da slećemo na zagrebački aerodrom i da će osoblje organizovati autobuse da nas odvezu do Dubrovnika", dodao je on.

"Čim smo sleteli ljudi su počeli da proveravaju svoje telefone, a od Zagreba do Dubrovnika je 400 milja (643km) sa procenjenim putovanjem autobusom od najmanje 8 sati! Kabinsko osoblje nas je uveravalo da će nas autobusi čekati. Potom su se sa pilotom vratili u avion koji je, pretpostavljam, odleteo u London a mi smo ostali da čekamo autobuse", ispričao je rezignirani turista.

Posle 2 sata čekanja, proverio sam svoj mejl i pronašao poruku od VizEra u kojoj su nas obavestili da im je žao zbog "neprijatnosti" ali da nisu u mogućnosti da nam organizuju autobuse, besno je rekao Hil i dodao da je na tom letu bilo najmanje 100ak ljudi, da je aerodrom bio zatvoren jer je već bilo kasno, da nije bilo slobodnih soba u hotelima u Zagrebu i da nisu mogli da nađu nijedan otvoren rentakar.

Većina njih je sačekala jutro na aerodromu i pokušala da nekako organizuje prevoz ili do Dubrovnika ili do Londona.

Kurir.rs/Dejli mejl