ŠKORO UČI DA BUDE BAGERISTA! Već kupio bager: Vrlo je moćan i nije lako rukovati njime pa valja savladati tu veštinu

Hrvatski poslanik i bivši predsednik Domovinskog pokreta, Miroslav Škoro, upisao je tečaj za bageristu.

Škoro je potvrdio da je kurs upisao u Zavodu za istraživanje i razvoj sigurnosti (ZIRS) u Zagrebu, da je odslušao trodnevnu teoretsku nastavu, a sada ga čeka praksa.

"Već sam imao 70ak sati praktičnog rada na bageru od ukupno 90 koliko ih moram proći da bih mogao pristupiti ispitu", rekao je on i dodao da je nedavno kupio polovni bager.

"Taj bager vrlo je moćan i nije jednostavno njime rukovati pa valja svladati tu veštinu. Uređujem prilično veliko imanje na kojem će itekako biti posla za bageristu. Trebaće da se iskopa i prebaci nekoliko hiljada kubika zemlje, ogroman je to posao, a radni sat bageriste plaća se od 300 do 400 kuna", rekao je on.

Škoro navodno podiže imanje u Donjoj Drenovi kraj Svetog Ivana Zeline. Na stranicama Zavoda za istraživanje i razvoj sigurnosti, gde je Škoro upisao kurs, stoji da je cena 120-satnog programa 900 kuna.

Kurir.rs/Telegram