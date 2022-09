ARHEOLOŠKA SENZACIJA U SRCU DALMACIJE: U pećini pronađeni ostaci konja ili divljeg magarca stari čak 17.000 godina!

Zadarski arheolozi pronašli su u pećini Vlakno na Dugom otoku konjsku lobanju staru 17,000 godina.

- Reč je o vremenu nakon vrhunca ledenog doba, kada je celo područje izgledalo potpuno drugačije od današnjeg. More je bilo 120 metara niže što je celo područje pretvorilo u kopno. No, čak i u ekstremno hladnim klimatskim uslovima ljudi su dolazili u Vlakno, što je raritet na prostoru Jadrana, rekao je šef istraživanja prof.dr Dario Vujević.

- Pećinu Vlakno koriste za različite namene, od kampa za lovne aktivnosti do nastambe, sve do početka holocene. Za sada nalazi ukazuju na korišćenje pećine u razdoblju od 20 hiljada do devet hiljada godina, iako se mogu očekivati i stariji nalazi. Trenutno se istražuju slojevi od pre 17 hiljada godina koje pronalazimo na dubinama od četiri metra.

Nalazi ukazuju na kratkotrajne dolaske u pećinu prilikom lova, pa smo tako, uz kamene šiljke pronašli i ostatke njihovog ulova, među ostalim i lepo sačuvanu lobanju konja ili hidruntinusa (divljeg magarca), rekao je Vujević, sa Odseka za arheologiju Univerziteta u Zadru.

Pećina se s prekidima istražuje zadnjih 18 godina, a arheološke kampanje se od 2010. održavaju svake godine. Osim kostura konja, pronađene su i kosti jelena te nekih drugih životinja, a sve je pronađeno uz ostatke ognjišta i kremenog oruđa i oružja.

Poslednje ledeno doba je bilo na vrhuncu između 25 i 18 hiljada godina pre Hrista, tako da ovi slojevi Vlakna spadaju u vreme neposredno nakon najvećih hladnoća.

- Tek na prelasku pleistocena u holocen, odnosno krajem ledenog doba, ovde se stvara morsko okruženje u sadašnjem obliku i približnim dubinama. Dolaskom mora, lovci iz Vlakna postaju i ribari.

Iako su nalazi iz ovog vremena pronađeni na nekoliko nalazišta na području Korčule i Istre, pećina Vlakno je jedna od retkih koja pruža uvid u razdoblja nakon vrhunca ledenog doba, pa je svaki nalaz iz tog razdoblja zapravo senzacija, rekao je Vujević.

Vlakno je u fokus javnosti došlo pre nekoliko godina kada je u njoj pronađen ljudski kostur star 9,5 hiljada godina. Dobio je nadimak Šime i odmah je proglašen najstarijim Dalmatincem.

- Pećina Vlakno je jedno od najznačajnijih nalazišta na celom Jadranu. Svake godine se nešto novo otkrije. Tako je bilo i ove, a više o svemu moći ćemo reći nakon obrade same lokacije i pronađenih artefakta, dodao je Vujević.

