SRBI U HRVATSKOJ ZBOG NACIONALNOSTI IZGUBILI POSAO?! Stručnjaci za Kurir TV: Prinudno se pokatoličuju zbog "DEČIJIH SUZA"

Po objavljenim najnovijim rezultatima popisa u Hrvatskoj, ova država je za 10 godina izgubila preko 400.000 stanovnika. Ipak, ono o čemu se u Srbiji mnogo više govori jeste jedan drugi podatak iz ovog popisa, koji podseća na reči i želje Franje Tuđmana o tisućljetnom snu, a to je da Srba u Hrvatskoj bude 3 posto.

Ratovi i raspad Jugoslavije očigledno su homogenizovali stanovništvo u svim bivšim republikama, ali koliko sve nas treba da brine i opšti trend pada broja stanovnika na ovim prostorima. Očigledno da svoje parče hleba sve više ljudi traži negde van Balkana.

Milojko Budimir, generalni sekretar Udruženja Srba iz Hrvata i Savo Štrbac iz Dokumentacionog centra "Veritas" gostovali su u Pulsu Srbije na Kurir televiziji gde su se dotakli ove teme.

Koji su razlozi pada procenta srpskog stanovništva u Hrvatskoj?

- Još je uvek više od 3%, odnosno 3.2%. Veliki je odliv stanovništva između ova dva popisa, odnosno od 2011. do 2021. Osim toga, 1991. godine Hrvatska je izgubila oko 1.000.000 stanovništva, devedesetih godina izgubila je mnogo Srba a uzrok je bio rat, pokatoličenje... Zadnja dekada broji i mnogo Hrvata koji su napustili državu, od 2013. oni su u članstvu EU i samim tim su im granice bile otvorene. To je činio najkvalitetniji deo stanovništva, radno i plodno sposobni su napuštali Hrvatsku - rekao je Savo Štrbac.

- I dalje traje proces pohrvaćenja, to rade Srbi u gradovima, da bi zadržali posao recimo, jer su mnogi zbog nacionalnosti gubili posao, nekada i glavu a sada ne može da dobije posao. Pokatoličuju se i mlađi, lako se dolazi do te dozvole, to rade da nazovemo zbog "dečijih suza". Jer to ne rade jer zaista to žele, nego kako bi poštedeli decu - dodao je Savo Štrbac.

Da li opadanjem broja Srba opadaju i njihova prava?

- Imate gotovo prazne prostore, više se ne mogu baviti ni stočarstvom ni poljoprivredom, to je nešto što je tim ljudima bilo sve. Hrvatska ništa nije učinila da se Srbi vrate. A Hrvatska manjina u Srbiji ima pravo na sve, i na jezik i na pismo i pravo na skupštinu u Vojvodini i Subotici. A Srbi će izgubiti i ono malo pravo koje su imali nakon ovoga popisa - rekao je Milojko Budimir.

Šta međunarodne zajednice kažu na celu situaciju?

- Ništa. Kad je Hrvatska primljena kao članica EU, procesi koje vode protiv Srba su enormni. Procesuirano je preko 3700 ljudi samo za ratni zloćin, za ovaj mesec su egzaktni podaci a taj broj je 50. Vidite prašinu koja se digla kada su naši procesuirali u odsustvu četvoricu pilota, tu se umešao i predsednik i svi ministri, generali, a tamo to nikoga ni ne interesuje jer je to postala svakodnevnica - bio je jasan Savo Štrbac

