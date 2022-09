DRONOVI IZNAD KASARNE U KNINU Plenković: Možemo spekulisati da li je strana država ili su krijumčari, ili se neko zeza!

Bauk dronova, koji su se iznenada pojavili iznad kasarne u Kninu uznemirio je Hrvatsku. Mnogima se poslednjih dana svašta priviđa, pa Slobodnoj Dalmaciji Srbi i Rusi, dok ostali više naginju na nečiju neslanu šalu i krijumčare migrantima.

Kako javlja Index, Ministarstvo odbrane Hrvatske saopštilo je da je pokrenuta istraga, ali da nema nikakvih dodatnih informacija o tim dronovima.

Inače, pošto su uočeni dronovi, na širem je području posljednjih sedam dana na snazi je zabrana letenja.

"Dronovi su uočeni na širem području Knina. Na utvrđivanju okolnosti tog događaja angažovani su svi elementi domovinske bezbednosti, kratko su rekli u MORH o misterioznim dronovima.

"Znamo za to i sve nadležne službe, pre svega Ministarstvo odbrane, nastoje otkriti o čemu se radi, prate tu situaciju. Vidćemo. Otkriće se. Možemo spekulisti da li je to djelovanje neke strane države, jesu li to krijumčari migrantima, jesu li to neki ljudi koji se zezaju i puštaju dronove. Kad se otkrije, onda ćemo vam reći", kazao je hrvatski premijer Plenković

