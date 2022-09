MISTERIOZNI DRONOVI UZDRMALI HRVATSKU VOJSKU: Zabranjeni letovi iznad kasarni u Kninu! Traži se pojačana zaštita!

Dok vojska, policija i obavještajci istražuju ko je i zašto prošle sedmice poslao dronove nad dvije kasarne u Kninu, stručnjak za sigurnost Željko Cvrtila smatra da ih treba bolje zaštititi.

Istraga je u toku, koliko vidim od civilnih, obaveštajnih, vojnih i policijskih, svi pokušavaju da utvrde o čemu se tačno radi. Mislim da tamošnji vojni infrastrukturni objekti nisu od takvog značaja da bi neko trebalo da ih gađa dronom, ali pustimo istragu pa ćemo biti pametniji, moguće je da je reč i o civilnim dronovima, komentariše Franko Vidović, predsednik skupštinskog odbora za odbranu, dronovi koji su primećeni prošle nedelje iznad dve kasarne u Kninu.

Nakon što su dronovi primećeni, na širem kninskom području poslednjih sedam dana na snazi je zabrana letenja.

– Znamo za to i sve nadležne službe, pre svega Ministarstvo odbrane, pokušavaju da saznaju o čemu se radi, prate situaciju. Videćemo. To će se otkriti - rekao je premijer Andrej Plenković odgovarajući na pitanja novinara nakon skupštinske konferencije za novinare.

– Možemo da spekulišemo o tome da li je to akcija strane države, da li su u pitanju šverceri migranata, da li su to neki ljudi koji imaju vremena da se zezaju i puštaju dronove – dodao je on.

Predsednik skupštinskog Odbora za unutrašnju politiku i nacionalnu bezbednost Siniša Hajdaš Dončić bio je poslovično uzdržan, koji nam je rekao da nema šta da komentariše dok ne dobiju izveštaj VSOA na tu temu.

Zato smo pitali stručnjaka za bezbednost Željka Cvrtilu ko bi mogao da stoji iza dronova i koja od teorija iznesenih u javnosti zvuči verodostojnije.

- Ako je reč o kriminalnim grupama, postavlja se pitanje šta bi ih interesovalo iznad kasarne. Kriminalne grupe su najčešće zainteresovane za kretanje policajaca, možda bi nadgledale policijsku stanicu, nezvanične granične prelaze, policijske punktove i slično. Zaista ne znam šta bi kasarne zanimalo, tim pre što se, prema onome što je izašlo u javnost, radi o neregistrovanim letelicama koje se ne primećuju, a treba ih primetiti. To su neki resursi koje kriminalne grupe nemaju. Čini mi se bliže da neko to radi u obaveštajne, vojno-obaveštajne svrhe, a vrlo je verovatno da je to zemlja koja nam nije partner ili saradnik – smatra Cvrtila.

Ističe i da obaveštajne službe znaju da iskoriste kriminalce za neke svoje zadatke, a da čak i ako su dronovi u rukama švercera, to ne znači da iza toga nema obaveštajne priče.

- To znači i da Hrvatska treba da počne više da štiti ove objekte, posebno iz vazduha. Svaka kasarna treba da bude opremljena nekom vrstom zaštite od dronova – dodaje on.

Kurir.rs/24sata.hr