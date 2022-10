NE ZOVI JE JUGOSLAVIJOM A ŠTO SE TIČE SRBIJE: Amerikanac napravio video-vodič za Hrvatsku, ima listu onog što tamo ne treba raditi

Kevin Martin je turistički bloger iz Amerike koji deli sadržaje o putovanjima na svom Jutjub kanalu. Između ostalog, posetio je i Hrvatsku i nakon mesec dana tamo sastavio spisak stvari koje "ne bi trebalo" da se rade u našem komšiluku.

Martin je Amerikanac azijskih korena, a iako je po profesiji pravnik, odlučio je da se okrene onome što voli – putovanjima. Na svom kanalu "30 And A Wake Up" deli sadržaje svojih avantura, a tamo možete pronaći i njegov članak o Hrvatskoj, koju je posetio 2019. godine.

foto: Youtube Printscreen

Kevinova avantura u Hrvatskoj trajala je 30 dana i tom prilikom je posetio Hvar, Dubrovnik i Split, gde je boravio većinu vremena.

Kako je istakao u opisu svoje publikacije, to nije "vodič za Hrvatsku", već spisak stvari koje tamo ne bi trebalo da se rade, koji je sastavio na osnovu iskustva, ali i, kako je naveo, razgovora sa nekoliko Hrvata.

Evo šta je izdvojio:

- Ne ostavljajte smeće na plaži. Hrvatska je prelepa zemlja sa prelepim plažama. Hrvati su uradili veoma dobar posao održavajući svoje plaže veoma čistim u poređenju sa mnogim drugim mestima. Svuda postoje javne kante za otpatke koje se redovno prazne. Nema opravdanja za smeće, kada je kanta za smeće na hrvatskim plažama uvek nadohvat ruke.

- Ne pričaj o politici. Mnogo je osetljivih ratnih tema sa Srbijom i raspada Jugoslavije. Većina porodica je na neki način pogođena ratom, tako da su to vrlo lične teme. Bolje je ne ulaziti u ove rasprave.

foto: Youtube Printscreen

-Ne zaboravite da ostavite napojnicu. Toliko sam navikao da ne dajem napojnice u Aziji da nisam davao napojnicu na prvom hrvatskom mestu gde sam jeo. Kasnije sam saznao da je 10 procenata uobičajeno i da to možete povećati na 15 procenata za izuzetnu uslugu. Ovo je odličan savet za putovanje u Hrvatsku!

- Nemojte putovati po Hrvatskoj vozom. Umesto toga idite autobusom. Za razliku od većine Evrope, hrvatski železnički sistem nije najbolji. Ne idu često. Na primer, postoje samo dva voza od Zagreba do Splita (ili Dubrovnika). A vožnja traje dugo. Vožnja vozom od Zagreba do Splita traje skoro 6 sati, a stiže se za 4, a još bolje je let od 45 minuta koji košta samo oko 50 američkih dolara. Ali ne brinite - i autobusi su odlični!

-Nikad ne zovi Hrvatsku Jugoslavijom ili bivšom Jugoslavijom. Slično kao i pričanje o politici, ovo je osetljiva tema. Ovo bi bilo kao da bivšu Englesku nazvali SAD. Da, nekada smo bili deo Engleske, ali nismo bivša Engleska. Ista stvar. Hrvatska je Hrvatska... Jugoslavija je bila još jedna država koja više ne postoji.

Martin je naveo da je Hrvatska jedno od najboljih mesta za posetu.

"Imate plaže, gradove, planine, mnogo dvoraca i šarm starog sveta. Kada posetite Hrvatsku, postoje neke stvari koje verovatno ne biste trebali da radite. Da bih napravio ovu listu, dobio sam neke informacije od mojih hrvatskih prijatelja", on zaključio.

Kurir.rs/B92/Klix