BLUDNI SVEŠTENIK PODELIO HRVATSKU JAVNOST: Za jedne je i "on samo čovek", za druge "sramota za katolike"

Slučaj iz Sikirevaca, o kome se pričala cela Hrvatska, podelio je javnost. Tamo je biskup razrešio paroha koji je zavodio žene, a o tome je prvo govorio Ivan Lepan, koji je svoju ženu uhvatio u prepisci sa sveštenikom.

Sveštenik joj je, prema rečima Lepana, slao neprimerene poruke i golišave fotografije, pisao joj je da ga vidi kao čoveka, a ne sveštenika, i pozvao je da uveče dođe kod njega. Ova priču je podelila javnost. Dok jedni kritikuju sveštenika, drugi kažu da je on samo „čovek od krvi i mesa” i da je kriva žena koja se dopisivala sa njim, kao i njen muž.

- Da voliš svoju ženu, ne bi to javno rekao. Trebao si to da rešiš sa njom kod kuće. I da je srećna sa tobom, ne bi išla okolo. Sveštenik je čovek od krvi i mesa, da mu ona nije dala povoda, on sigurno ne bi ušao u tako nešto. Otići će sveštenik, a ti ćeš živeti srećno do kraja života - komentar je čitaoca Večernjaka koji je lajkovalo hiljadu ljudi na Fejsbuku.

- Ja ne pravdam sveštenika, ni gospođu. Veoma sam iznenađena svojim mužem što je javno izašao sa tim. To je suština za mene. A vi ste, gospodine, veliki k***c - stoji u drugom komentaru. Sada kada nema pastira, njihov brak će se odmah srediti – sve će odjednom biti u redu i iskre ljubavi poleteće. Sa Tomom Zdravkovićem, 'Veće mu je sa ženom nego sa sveštenikom! Moj savet je da pripazite na poštara, odžačara i ostale majstore...', 'Pa kad muž neće župnika, hoće... Kad muž zakaže, župnik pokaže. Bravo za ženu i župnika', samo su neki od komentara u kojima se osuđuje postupak muža.

Iako mnogi komentatori zapravo osuđuju muža koji je ceo slučaj izneo u javnost, ima i onih koji bi to učinili i kritikovali sveštenika zbog njegovog ponašanja. - Glupost, pa neka ga prijavi. Ko je on da se čuva i ćuti. Na prvoj misi se obavezao na brak sa crkvom, neka se toga pridržavaju, a takođe i na intimnost. U suprotnom, ne bi trebalo – jedan je od komentara na strani Ivana Lepana.

„Kakvi su to vernici koji podržavaju pastira? Nazvati ga sveštenikom je velika uvreda za katolike', 'Sveštenik je trebalo da bude moralna vertikala, a ispao je licemer, kao i naši političari... Mogu jer im se može. Podrška za celu porodicu“, „Čitam i ne verujem šta pojedinci pišu. Pa znate kakvo nam je sveštenstvo. Pošto svi žive na narodnoj grbači, neka se drže nekog reda. Nije on kriv. Najbolje bi bilo da sada svi skupljamo donacije jer je udaljen iz službe i trpi duševne bolove, da mu pomognemo', komentari su podrške povređenom suprugu.

Kurir.rs/Večernji.hr