ZORAN MILANOVIĆ U KUPRESU: Hrvatska je učestvovala u ratu u BiH, taj rat je bio i hrvatski rat

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović izjavio je danas u Kupresu da je vojska Hrvatske učestvovala u ratu u Bosni i Hercegovini i da je taj rat bio i hrvatski rat.On je rekao da je "hrvatska vojska dovela do toga da Banjaluka bude ugrožena i pred predajom, a ne NATO bombarderi".

"Bosanski rat bio je i naš rat", rekao je on, preneli su sarajevski mediji.

On je na obeležavanju 28. godišnjice vojne operacije "Cincar", u kojoj su snage Hrvatskog veća odbrane (HVO), zajedno sa Armijom BiH, zauzele delove Kupresa koje su do tada pod kontrolom držale srpske snage, da je to bilo "vreme sloge i zajedništva" Bošnjaka i Hrvata i "velike podrške koju je Hrvatska davala operacijama oslobodjenja".

"Ovo je bio početak kraja agresije na Bosnu i Hercegovinu. Bog te pitao šta je sada sa tim savezništvom", kazao je predsednik Hrvatske.

Milanović je BiH okarakterisao "dejtonski medjunarodni ugovor o podeli uticaja", dodavši da uprkos svemu BiH vidi kao "prijateljsku susednu državu".

Govoreći o rezultatima oktobarskih izbora u BiH, hrvatski predsednik je ocenio da izmene Izbornog zakona nisu donele mnogo, ističući da se "nije promenilo ugnjetavanje Hrvata".

"Princip je ostao neokrnjen, a to je princip nepravde i nepoštenja. To se mora izmeniti i promeniti", kazao je on.

Prema njegovim rečima, za opstanak Hrvata i BiH potrebna je pomoć Hrvatske, a kao najsnažniji instrument pomoći izdvojio je EU i NATO, poredeći to sa municijom, tenkovima i vojnicima koje je Hrvatska slala u BiH tokom rata.

