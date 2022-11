LIDIJA (7) NESTALA BEZ TRAGA: Devojčica krenula u školu, a nikad nije stigla! OVAJ DETALJ JE NAROČITO MISTERIOZAN

Slučajevi nestalih uvek su šokantni, ali posebno bolni kada se traga za decom. Jedan takav slučaj potresao je Zagreb pre više od 50 godina, a do danas nije razrešen.

Sedmogodišnja djevojčica Lidija Pale nestala je 15. decembra 1965. godine, a uskoro se približava tužna 57. godišnjica njenog nestanka. Mala Lidija je tog dana krenula u školu, a nakon što je izašla iz kuće u Matoševoj 1, izgubio joj se trag i više nije pronađena. Njen slučaj se intenzivno pratio sredinom 60-ih, i do danas nije rešen. Njeno ime se i dalje nalazi u Nacionalnom registru nestalih lica.

Nema zabeleženih detalja o tome šta je devojčica nosila kada je nestala. Kada se navode okolnosti pod kojima je nestala, navedena je reč - nepoznato.

Danas mnogi Lidiju nazivaju "Zagrebačkom Medlin Meken" zbog slične sudbine sa trogodišnjom Britankom koja je 2003. godine nestala iz apartmana dok je bila na odmoru sa porodicom u Portugalu, a do sada nije pronađena. Sve oči sveta godinama su uprte u njen slučaj, a delimično rešenje slučaja dobijeno je nakon hapšenja glavnog osumnjičenog za njen nestanak, Kristijana Bruknera koji je u Nemačkoj optužen za čak pet krivičnih dela.

Procurelo pismo

Podsećanja radi, čovek koji je osumnjičen za otmicu i potencijalno ubistvo Medlin Meken uporedio je nemačkog tužioca koji ga je istraživao sa Adolfom Hitlerom. U zatvorskom pismu koji je procurilo u javnost, osuđeni pedofil Kristijan Brukner rekao je da mu je život "uništio“ Hans Kristijan Volters. Optužio je tužioca za "ponašanje nalik Hitleru“ i rekao da nemačka policija "treba da se smiri ili ućuti“.

foto: Instagram/Printscreen

Brukner (45) trenutno služi sedmogodišnju kaznu u zatvoru u Oldenburgu zbog silovanja 72-godišnje Amerikanke u Portugalu 2005. godine. On je takođe ranije osuđivan za seksualno zlostavljanje šestogodišnje devojčice kada je imao 17 godina 1994. godine. Prema pisanju nemačkog lista Bild, on je devetogodišnjem dečaku "spustio pantalone" pre nego što je pobegao. Brukner je već dve godine glavni osumnjičeni u slučaju Meken, ali do sada još nije podignuta optužnica. U svom zatvorskom pismu, koje je video portal Miror, osuđenik je napisao: "Nije na meni da iznosim dokaze. Pitajte tužioca na isti način kao što pitate mene. Pitajte ga zašto je uništio život ljudskog bića iznošenjem laži u javnost 2020. godine".

Oteta po narudžbini?!

Mala Britanka Medlin Meken je oteta i prodata u belo roblje pre nego što je ubijena, smatra nemački tužilac koji vodi slučaj protiv osumnjičenog Kristijana Bruknera. Hans Kristijan Volters rekao je na portugalskoj televiziji da je moguće da je devojčica, nestala pre 15 godina u portugalskom letovalištu, oteta a potom prodata u okviru trgovine ljudima. Otmica zbog lanca pedofila uvek je bila jedna od strašnih opcija koje je policija istraživala. Upitan da li je devojčica, oteta nekoliko dana pre četvrtog rođendana, prodata, Volters je rekao da ne može da komentariše takve detalje, ali nije porekao taj scenario.

"Ne isključujem tu mogućnost", rekao je on.

