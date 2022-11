BRUTALNO PORODIČNO NASILJE U ZAGREBU: Otac pretukao ćerkicu (5) ispred radnje, prolaznici videli kako je ŠAMARA I UDARA U POTILJAK

Nakon što su prolaznici prijavili u maju 38-godišnjeg oca da tuče svoje svoje maloletno petogodišnje dete ispred prodavnice u Zagrebu, on je sad nepravosnažno osuđen.

U nepravosnažnoj presudi stoji da je 38-godišnjak u maju oko 14 sati ispred radnje na Savskom mostu u Zagrebu “počinio fizičko nasilje u porodici nad svojom maloletnom ćerkom (5)”.

“I to na način da ju je šamarao po licu, udario otvorenim dlanom ruke u potiljak glave, primio za glavu i svom snagom tresao i čupao za kosu. Sve pred svojom maloletnom decom, ćerkom (3) i sinom (1) te građanima koji su bili u prolazu”, navodi se u presudi, piše Danica.

Otac je opovrgnuo na sudu da se to dogodilo baš tako, ali je priznao da je fizički kaznio devojčicu. "Čekali smo suprugu da se vrati iz radnje. U jednom trenutku moja ćerka prilikom izlaska iz našeg vozila udarila je vratima u vrata jednog parkiranog vozila, i ja sam se razljutio. Kako smo svi izašli napolje, ja sam burno reagovao, povukao je za uho i rekao da to ne radi, ali nije tačno da bih je šamarao, udarao u potiljak glave, primio za kosu. To nije istina”, branio se otac pred sudijom.

Slučajna prolaznica i njihova kuma ispričale su na sudu kako se dogodilo baš kako piše u presudi, a ne kako je on rekao.

Otac je proglašen krivim i osuđen na novčanu kaznu od 12.000 kuna i 300 kuna troškova prekršajnog postupka, koje ne mora da plati jer mu se dan u pritvoru računa kao ‘odsluženih’ 300 kuna. Otac do sada nije bio osuđivan za porodično nasilje, a policija i sud su o slučaju obavestili nadležni centar za socijalnu zaštitu u Zagrebu koji bi porodicu mogao da stavi pod privremeni nadzor. (Kurir.rs/Večernji list)