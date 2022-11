DOVELI SU JE POLUMRTVU: Užas u zadarskoj bolnici, životno ugroženu ženu otpustili kući, muž je spasao U POSLEDNJEM TRENUTKU

Opšta bolnica Zadar sprovodi internu istragu u slučaju pacijenta (61), ležernog pacijenta koji mora da dobije kiseonik, koji je nakon hospitalizacije otpušten i kolima Hitne pomoći poslat kući bez preko potrebne boce kiseonika. Prema rečima njenog supruga (71), čiji je identitet poznat redakciji Slobodne Dalmacije, bila je bez kiseonika skoro 20 minuta, boreći se za život.

- Ovo je ostavilo posledice sa kojima ćemo tek morati da naučimo da živimo - rekao je ogorčeni suprug, koji je nedostatke lečenja uočio već dan pre incidenta, 21. oktobra, u Hitnoj pomoći.

Ilustracija foto: Shutterstock

- Kada sam došao do nje, nakon što su je pregledali, bila je toliko crvena da sam bio šokiran. Prišao sam bliže i shvatio da boca sa kiseonikom uopšte nije pričvršćena! To sam odmah pomenuo medicinskoj sestri, koja mi je odbrusila da ne može sve da drži na oku i da je to uvek problem sa tim kiseonikom jer često ispadaju - priseća se suprug.

Nakon toga, ponuđen mu je prevoz kući, što je bio dodatni šok.

- Kako da ženu sa teškim oblikom hronične opstruktivne plućne bolesti, koja mora da legne sa bocama kiseonika, ubacim u svoj mali auto i odvezem se kući?! Rekao sam da to ne dolazi u obzir i da mogu da je dovezu kolima sa doktorom. Kada smo sve dogovorili, otišao sam kući da ih sačekam i stavim u krevet. A onda je počela drama...

Hitnoj pomoći treba 20 minuta da stigne do našeg stana, a deset minuta nakon što su otišli, pozvao sam vozača da proverim njeno stanje i nivo kiseonika. Čuo sam buku s druge strane. I onda pitanje: 'Koji kiseonik?' Pokušavao sam da ostanem pribran, ali su mi u tom trenutku noge bile odsečene.

Naime, i pored toga što ju je bolnica poslala kući bez kiseonika, pacijentkinja sa takvim zdravstvenim stanjem otpuštena je bez medicinske sestre i lekara! Samo sa vozačem. Vozač je od panike hteo da se vrati u bolnicu, ali mu nisam dozvolio. Rekao sam: „Imaš još tri do četiri minuta, trči što brže možeš, čak i kroz crveno i u suprotnom smeru, samo je dovedi ispred zgrade gde ću te čekati sa kiseonikom.

Pozvao sam komšije da mi pomognu kada su stigli, jer ne mogu sam da je podignem. Čekali smo ih tih nekoliko minuta, koji su mi se činili kao večnost. Kada su stigli, brzo smo reagovali, priključili smo je na kiseonik i mislim da je to zaista bio poslednji trenutak da smo je spasli... – prepričava suprug.

Rekao je da je vozač bio toliko šokiran da je neko vreme sedeo sam sa strane pokušavajući da se oporavi.

- Prišao sam mu i rekao da se ne ljutim na njega, da on zaista nije ništa kriv. Verujem da je već sutra uzeo bolovanje jer je baš bio potresen, vikao je: 'Ubio sam je, šta su mi uradili' - kaže suprug.

Nakon toga je pozvao Hitnu pomoć i bolnicu, ispričao šta se dogodilo, bio ljut i očekivao barem izvinjenje. Ali njihov odgovor ga nije zadovoljio.

- Kao da nisu shvatili da je zbog njihove greške ona tog dana mogla poginuti u tom automobilu - rekao je sagovornik Slobodne Dalmacije, koji se zbog svega javio i medijima.

Pitanja o ovom incidentu upućena su Zavodu za hitnu medicinu Zadarske županije.

- Nalog za medicinski prevoz mogu da dobiju samo osiguranici. Medicinski dispečer dobija nalog za sanitetski prevoz od zdravstvene ustanove, porodičnog lekara itd. Na nalogu za medicinski transport moraju biti napisani ime i prezime, adresa, dijagnoza pacijenta i specifičnosti transporta (ležeći ili sedeći pacijent).

Ilustracija foto: Shutterstock

U slučaju potrebe za medicinskom sestrom u pratnji i kiseonikom u vozilu, zdravstvena ustanova koja izdaje nalog za sanitetski prevoz mora obavezno da naznači da postoji potreba za kiseonikom (količina kiseonika u litrima koja je potrebna pacijentu) i pratnju medicinske sestre. Nalog za medicinski transport pomenutog pacijenta dobili smo 22. oktobra iz Opšte bolnice, bez napomene – odgovorila je direktorka Ivana Šimić.

Ista pitanja Slobodna Dalmacija poslala je i na adresu dr Željka Čuline, načelnika krovne zdravstvene ustanove u Zadru.

- U skladu sa internom procedurom, sprovodimo postupak kojim ćemo utvrditi sve činjenice i okolnosti u vezi sa navedenim događajem - naglasio je dr Čulina,

(Kurir.rs/Slobodna dalmacija)