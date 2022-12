HTEO DA UĐE U STAN, PA SHVATIO DA JE ŽENOM NJEN LJUBAVNIK! Zagrepčanin pobesneo i napravio haos: Otvori vrata, UBIĆU VAS!

Tog je junskog jutra muškarac (55) pokušao je da otključa vrata svog stana u Zagrebu u kojem je živeo sa suprugom. Kako nije uspeo uradio je nešto zbog čega je zaradio optužnicu i preti muiosam meseci uslovnog zatvora.

Prema optužnici, on je u junu “došao do stana u kom živi njegova supruga, a u kojem se nalazio i muškarac s kojim je ona u ljubavnoj vezi”. “Ključem je pokušao otvoriti ulazna vrata stana, ali nije uspeo s obzirom su ista bila zaključana dodatnom bravom, on je onda na silu pokušao da otvori vrata stana. Kako nije uspeo da uplaši suprugu, rekao joj u dva navrata: K...., otvori vrata, ubiću vas!”, piše Danica.hr.

Supruga nije želela o ovom incidentu ništa da kaže na sudu, a njen ljubavnik je svedočio, međutim nije želeo da teretiti muškarca za pretnje smrću i kasnije razbijanje automobila. Okrivljeni se branio da je hteo daotključa vrata stana, ali nije uspeo i da je shvatio da je njegova supruga sa nekim muškarcem unutra. Tražio je da ga puste, ali kako nisu hteli, počeo je da udara nogom u vrata. Međutim negirao je da im je pretio smrću.

“Shvatio sam da su naši odnosi nepovratno narušeni i da verovatno ne mogu da spasim brak. Kad sam izašao iz zgrade, video sam u tom vozilu potvrdu o vakcinaciji na kojoj je bilo ime i prezime muškarca i shvatio sam da je u stanu s mojom ženom jer je s njim ranije komunicirala putem interneta. Porazbijao sam sva stakla na njegovom vozilu”, priznao je tokom istrage.

Ženin ljubavnik je rekao da je u višemesečnoj ljubavnoj vezi s njegovom suprugom i da je počeo da dolaziti kod nje u stan s obzirom da se njen suprug odselio. Tog jutra muž je otključao bravu na vratima, ali nije mogao u stan jer je s unutarnje strane bila dodatna brava. Počeo je da galami, vređa i naziva ga pogrdnim imenima, pa je muškarac koji je bio s ženom pozvao policiju. Kaže da ga je suprug potom nazvao na mobilni i pozvao da izađe iz stana ispred zgrade kako bi se fizički obračunali.

“Pitao sam ga da li ima deset godina, s obzirom da se na taj način ponaša, a on mi je odgovorio da nema deset, nego pet. Rekao sam mu i da sam zatražio intervenciju policije. Ubrzo nakon toga čuo sam razbijanje stakla na parkiralištu te shvatio da je razbio ili moj ili njen automobil”, ispričao je ljubavnik.

Kaže kako mu se posle izvinio za sve te mu je nadoknadio štetu na vozilu, zbog čega je on povukao predlog za progon protiv muža. No, supruga to nije učinila, pa je muž na kraju optužen za pretnju njoj.

Kurir.rs/Danica.hr