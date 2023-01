KAKVA JE BUDUĆNOST SRPSKO-HRVATSKIH ODNOSA? Sagovornici Kurir TV skeptični zbog istorije: Jedno su reči, a drugo dela!

Božićni prijem u Zagrebu u organizaciji Srpskog narodnog veća pokazao je dobru volju visokih zvaničnika Srbije i Hrvatske da započnu ovu godinu sa otopljavanjem odnosa.

Jedini političar koji je izostavljen iz građenja dobrih odnosa je predsednik Hrvatske, Zoran Milanović.

Izjave Milanovića protiv Srbije su uslovile da ga kolege izuzmu iz pregovora o odnosima sa Srbijom.

foto: Kurir televizija

Više o ovoj temi razgovarali su gosti jutarnjeg programa, prof. dr Miloje Pršić, istoričar i Mile Bosnić, predsednik Udruženja Krajišnika Srbije.

Iako se po rečima zvaničnika smatra da je napravljen značajan iskorak u odnosu Srbije i Hrvatske, Bosnić je obrazložio šta su reči, a šta dela.

- Trebalo bi biti optimistični. Doduše, u tome me koči iskustvo, pa se plašim da je ovo samo još jedan marketinški trik. Nikada nije bilo sporno za Srbiju da priča o otvorenim pitanja i da primiri odnose, a sa druge strane, Hrvati zbog nekih njihovih prohteva zatežu odnose. Nakon Nove godine, odlična je prilika da Pupovac stavi u drugi plan ono što je pitanje broj jedan, a to je popis i smanjenje broja Srba, da Hrvati to "zaborave" kao pitanje. Takođe smatram da oni žele i pred Evropom da pokažu da su za relaksaciju odnosa - započeo je Bosnić.

Nedugo zatim, Pršić je pričao o istoriji procenta Srba na području današnje Hrvatske.

01:28 DA LI PRIMIRJE SRBIJE I HRVATSKE IMA LICEMERNU POZADINU?! Stručnjaci skeptični zbog istorije: Jedno su reči, a drugo dela!

- Postoji samo jedna verzija istorije. Ja jesam za dobre komšijske odnose i ra razjašnjavanjem svih problema na relaciji Beograd Zagreb. Međutim, tu postoji toliko naslaga i slojeva negativnih emocija i stvari da će biti veoma teško to prevazići. Ako se vratimo u 1846. godinu, tada je živelo 2.643.000 Srba, a samo 800.000 Hrvata, ako govorimo o Hrvatskoj. Međutim, 1941. godine, uoči Drugog svetskog rata, imamo 31,7% Srba, a Hrvata tek 50 zarez nešto procenta, taman onoliko da se ona može nazvati Hrvatska - rekao je Pršić, pa dodao:

- Nakon Drugog svetskog rata, procenat Srba je sveden na 12 %, uoči ovih trenutnih zbivanja, svedeno je na svega 3%, a po najnovijim zbivanjima, u Vukovaru ima 30% Srba, to je ujedno i mininimum po nekoj zakonskoj regulativi da narod na jednom mestu može da se služi svojim jezikom itd. Doduše, sada je taj procenat pao na ispod 30%, pa samim tim je prva sednica skupštine grada Vukovara bila da se ukine upotreba srpskog jezika.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj osam za korisnike MTS Iris TV, m:SAT tv, Supernova, BeotelNet, Orion telekom, Yettel Hipernet TV, Pošta NET i Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme m:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs