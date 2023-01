PACIJENT KRVNIČKI PRETUKAO MEDICINSKU SESTRU U HRVATSKOJ! Oborio je na pod, pa ŠUTIRAO i udarao: "Nisam znala da li ču PREŽIVETI"

Zadarski pacijent prebio je u sredu 27-godišnju medicinsku sestru Doma zdravlja Zadarske županije nakon što je oko 14.20 sati igrom slučaja sreo u apoteci u Ulici Stjepana Radića na zadarskoj Voštarnici gde je došao podignuti lek koji mu je ona ranije uputila iz ambulante njegovog lekara.

Budući da je doza leka bila manja od one koju je tražio, 73-godišnjak se najprije prepirao sa apotekarkom, a onda je i fizički nasrnuo na medicinsku sestru koja je u tom trenutku ušla u apoteku podignuti lek za drugog pacijenta.

- Glupa si - rekao joj je čim je vidio pokazujući joj rukom kako bi je trebalo dobro izudarati.

Nakon što ga je prepoznala kao novoupisanog pacijenta i pokušala ga smiriti rekavši mu da se njegov problem može odmah rešiti, te ga uz to upozorila da spusti ruku kojom joj je pretio, 73-godišnjak ju je drugom rukom pritisnuo na pod nakon čega je, dok su kupci koji su došli po lek, vrištali, stao udarati rukama i nogama, prenosi Slobodna Dalmacija.

- Klompa mi je odletela u ugao apoteke. Ljudi su vrištali, a čovek me udarao rukama i nogama. Nisam znala hoću li ostati živa. Pokušavala sam se iskobeljati, branila sam se, mlatila sam rukama i nogama.

- Činilo mi se da ta noćna mora traje čitavu večnost, dok mi konačno u pomoć nije priskočio farmaceut iz apoteke koji ga je, na sreću, uspeo zaustaviti - opisala je napad koji je doživela još šokirana 27-godišnjakinja.

Osim farmaceuta tokom napada joj niko nije pomogao, pa u jednom trenutku nije bila sigurna kako će i hoće li uopšte nezamisliva situacija u kojoj se našla završiti.

- Da se radnik apoteke nije umiješao, ne znam kako bi prošla. On ga je nekako uspeo smiriti, a ovaj mi je, zamislite, nakon svega rekao da je postupio u afektu i da je najbolje da sve zaboravimo.

- Valjda je njemu normalno nekog pretući. Pozvala sam policiju, no kada su došli, on je već bio otišao - ispričala je medicinska sestra dodajući kako joj nije jasno zbog čega radnici apoteke nisu stisnuli taster za tihi poziv policiji.

- Policija je došla na mjesto događaja, no 73-godišnjak je već bio otišao. Ispala sam i ja kriva jer sam se branila da me ne ubije, ali su mi rekli da to ne smem jer sam tako i sama učesnik u tuči.

Samo sam se branila ako se tako može nazvati mlataranje rukama i nogama – razočarana je Zadranka koja u sedam godina rada nije nikada doživela ovakav napad

Kurir.rs/Slobodna dalmacija