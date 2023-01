HRVATSKA PRESTONICA SE GUŠI U SMEĆU: Komunalci štrajkuju treći dan! Poručili da nema prekida dok ne dobiju povećanje plata FOTO

U glavnom gradu Hrvatske gomila se smeće, a radnici komunalnog preduzeća Čistoća istrajaju u štrajku. To traje već treći dan, a oni planiraju da štrajkuju dok se ne ispune svi njihovi zahtevi u holdingu.

Gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević najavio je na vanrednoj konferenciji za novinare da će uprava Zagrebačkog holdinga (ZGH) podneti sudu nezakonit štrajk. Sve je počelo kada su trojica radnika otpuštena jer su noću u isti kamion za smeće praznili smeće iz različitih kanti za sortiranje otpada. Tada su štrajkači počeli da traže još veće plate. Vozač kamiona za smeće trenutno ima mesečnu platu od 1.240 evra.

foto: Beta Damir Sencar

"Uprava će danas prijaviti sudu ovaj nezakoniti štrajk", najavio je Tomislav Tomašević na konferenciji za novinare. On je izrazio očekivanje da će sindikat platiti troškove za to i ocenio da je reč o oko 100.000 evra dnevno.

foto: Beta Lana Slivar Dominic

"Zakonom je tačno precizirano kada i pod kojim okolnostima može da se održi štrajk. U ovom trenutku sindikati tvrde da to nije pod njihovom kontrolom i uticajem, ali istovremeno žele da pregovaraju sa nama o povećanju materijalnih prava u holding kompaniju, uključujući i Čistoću“, rekao je on. On je naglasio da je štrajkač trebalo da upozori poslodavca kako bi finansijska šteta bila što manja i što manje posledica po stanovnike.

foto: Beta Damir Sencar

Štrajk radnika Čistoće počeo je nakon što je ovo preduzeće otpustilo trojicu opštinskih radnika koji su noću praznili smeće iz različitih kanti za sortiranje otpada u isti kamion za smeće. Snimile su ih kamere, a snimak je početkom meseca objavila hrvatska javna televizija HRT.

foto: Beta Damir Sencar

Štrajkači su prvobitno tražili poništenje odluke o prestanku radnog odnosa trojici radnika. Kada je ZGH, kojem pripada Čistoća, suspendovao svoju odluku, štrajkači su izneli nove zahteve. Među njima je bilo i povećanje plata i naknada, kao i koeficijenta zarada.

Počelo je sa jednim zahtevom, sada ih ima 11

Uprava ZGH je do utorka prihvatila pet zahteva, ali nije pristala na povećanje koeficijenta zarada.

foto: Beta Damir Sencar

"Uprava je spremna da prihvati pet od 11 zahteva i pregovara o ostalima", rekao je danas Tomašević i pozvao radnike da se vrate na posao. Rekao je da ne pamti ništa slično ni na gradskom ni na državnom nivou i pitao se dokle bi to išlo ako bi pustili štrajkače. Istovremeno je istakao da je sve počelo jednim zahtevom, ali da su sada 11.

Tomašević je naglasio i da prethodne vlasti grada Zagreba nisu poštovale kolektivni ugovor sa radnicima, ali ga poštuju i čak povećavaju njihova materijalna prava. On je dodao da su plate u Čistoći već podignute za 13 odsto i da je to jednostrana odluka holdinga.

Prema njegovim rečima, sindikati traže linearno povećanje svih plata u ZGH, kako onih u srednjem menadžmentu, tako i onih sa najnižim platama. Smatrali smo da je socijalno pravednije da povećamo plate onima sa nižim platama za veći procenat, a onima sa najvećim za manji procenat“, objasnio je on.

foto: Beta Damir Sencar

'Neka svi budemo otpušteni'

Iako bi navodno nezakonit štrajk mogao imati negativne posljedice po radnike, oni se ne namjeravaju vratiti na posao "po svaku cijenu", rekao je za hrvatsku agenciju Hina radnik komunalne službe Čistoće Sabahudin Sedić. „Pustite nas sve“, izjavio je on i dodao da je to stav svih radnika.

foto: Beta Damir Sencar

On je objasnio da je uprava Čistoće i ZGH postavljala zahteve, ali je Ćistoća pristajala samo na manje, što je razlog za nastavak štrajka. „Najvažniji su nam koeficijenti, stojimo jedni uz druge i nećemo odustati dok ih ne povećaju“, najavio je on.

Prosečna plata opštinskog radnika posle poslednjeg povećanja je 990 evra, a vozača smećara 1.240 evra, objasnio je u utorak za HRT načelnik Čistoće Davor Vić. Vić je Tomaševiću ponudio ostavku, ali je on to odbio.

