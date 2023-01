MILANOVIĆ: Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica, Hrvati nisu toliko mrzeli Srbe RUSIJU PROVOCIRAJU OD 2014.

Predsednik Hrvatske Zoran Milanović učestvovao je u Petrinji na svečanom ispraćaju 3. hrvatskog kontingenta u NATO misiju u Litvaniji, i tom prilikom istakao da je Ukrajina priča, koju treba nadzirati 24 časa, navodi N1.

“Neki u Evropskom parlamentu govore o "kidanju Rusije" – to je mahnito. Mi i Srbi se nismo toliko mrzili. To ludilo, ako mu ne možeš stati na kraj, makni se jer ono pređe na tebe”, naglasio je Milanović te dodao:

“Ja sam se mentalno pripremio na to da ćemo biti dovedeni u status klovna. Takvima nas je učinio HDZ, no ne dam da postanemo cirkuske pudlice, a to pokušavaju neki napraviti od nas”, kazao je.

“Od 2014. do 2022. mi gledamo kako neko provocira Rusiju s namerom da ovaj rat izbije. Izbio je. Prošlo je godinu dana, mi tek sad razgovaramo o tenkovima. Sve nemačke tenkove ćemo tamo poslati, ruski su izgoreli. Ista sudbina očekuje i ove druge”, dodao je predsjednik.

foto: EPA-EFE/KENZO TRIBOUILLARD / POOL

“Ovo nije pitanje morala, gde su ljudi do jučer bili razigrani pacifisti u haljinicama i sad bi rastrgli ljude. Rešenje nije promena vlasti u Rusiji. Nemački tenkovi u Harkovu zbližiće ih s Kinezima. To nije dobro šta se radi”, rekao je Milanović i dodao dodao kako pokušava da otvori oči drugima jer “srljamo u rat sa supersilom”.

“Srbija i Rusija nisu isto. To je nažalost bolna činjenica i opasnost. Rusija je opasna zemlja. Ništa vi ne razumete. Uspoređujete mi Srbe, ove opančare koji su se tu pobunili sa svetskom nuklearnom supersilom. Sulude emocije i mržnja Europu vode u veliku opasnost. Ukrajinci patološki mrze Ruse, to je činjenica. Hrvati nisu toliko mrzili Srbe, koliko ovi tamo mrze Ruse”, dodao je.

Milanović je rekao i da je Rusija mračna zemlja. “Crno je mračno, to nije dobro. No, ona ima nešto što vidi kao svoj interes, a mi idemo u sukob s njom. Znate tko se ponaša tako? Onaj ko plaća tuđim novcem. Pitanje je koliko ćemo Ukrajini pomagati. Ovo nije pomoć, ovo je mrcvarenje. Trebalo ih je naterati za pregovarački stol. Treba da pogine 300 hiljada Ukrajinaca. Srce me boli dok to gledam. Radi se o tome da oni koji ih na to teraju gledaju to iz gradova koji ne ratuju. Oni znaju da su na sigurnom, njihovi gradovi neće goreti. Ovo je Armagedon, nisam vernik, ali sam načitan o tome”, zaključio je Milanović.

(Kurir.rs/N1)