HRVATSKA NA UDARU OLUJNOG NEVREMENA: U ovim županijama vetar je napravio haos! Pune ruke posla za vatrogasce i Hitnu pomoć

Jako nevereme praćeno olujnim vetrom zahvatilo je Hrvatsku u subotu 4. februara i u više Županija pričinio materijalnu štetu, saopštio je MUP Hrvatske.

Kako javlja MUP Hrvatske nekoliko osoba je povređeno i medicinski zbrinuto, a Županijski centri Civilne zaštite primili su veliki broj dojava o posledicama nevremena. Nadležne službe u nekim mestima i dalje rade na otklanjanju posledica nevremena. Većina kvarova na elektroenergetskim sistemima je otklonjena, a deo se nastavlja otklanjati danas.

foto: MUP Hrvatske

Splitsko-dalmatinska županija Tokom večeri i noći na području županije jaka bura je uzrokovala probleme u gradu Splitu i županiji. Županijski centar 112 Split primio je preko 200 poziva građana, a većina je bila s područja grada Splita. Oštećena su brojna vozila, vetar je rušio stabla, lomio grane, nekolicina kontejnera je završila na saobraćajnicama. Došlo je do nestanka električne energije u delovima grada Splita (Duilovo, Žnjan Pazigrad) te na području Kaštel Kambelovaca, Vrsina, Prapatnice, Ljubitovice. Većina kvarova je sanirana. Brza saobraćajnica Solin-Klis je bila zatvorena za sav saobraćaj od 20 časova do 00:13 zbog olujnih udara bure. Ulica Domovinskog rata u Splitu od raskrsnice sa Solinskom ulicom do raskrsnice sa Dubrovačkom ulicom, od 19 do 01:25 bila je zatvorena za sav saobraćaj jer je vetar sa obližnjeg gradilišta nanosio stvari i građevinski materijal po saobraćajnici.

foto: MUP Hrvatske

Zadarska županija ŽC 112 Zadar primio je tokom večeri i protekle noći više dojava građana koje su se odnosile na otežano odvijanje saobraćaja, požar u polju u mestu Vrana, nestanke električne energije, srušen telefonski i električni stub u mestu Pristeg. O svim dojavama obaveštene su nadležne službe.

foto: MUP Hrvatske

Šibensko-kninska županija Jak vjetar koji je juče u popodnevnim i noćnim satima zahvatio područje županije uzrokovao je oštećenje krova stambenog objekta, oštećenje električne mreže (Šibenik, Vrpolje, Primošten), rušenje stabala na saobraćajnice, prevrtanje plovila na suvom vezu i otežano gašenje požara otvorenog prostora (Zablaće) o čemu je Županijski centar 112 Šibenik obavestio nadležne službe. Prilikom pada stabla, povređena je jedna osoba i ona je medicinski zbrinuta. Dubrovačko-neretvanska županija Zbog jakog vetra Most dr. Franje Tuđmana bio je zatvoren za saobraćaj do 00:30 sati. ŽC 112 Dubrovnik primio je tokom noći više dojava građana o granju i kamenju na ulicama. Primljena je i dojava da je vetar podigao dve plastične ploče sa krova zgrade. O svemu su obaveštene nadležne službe. Na pojedinim ulicama u priobalju i unutrašnjosti vozi se otežano zbog jakog vetra koji usporava saobraćaj pa sve koji kreću na put pozivamo na oprez i da prate stanje na putevima.

foto: MUP Hrvatske

Grad Zagreb i Zagrebačka županija

Zbog jakog vetra Županijski centar 112 Zagreb primio je tokom dana oko 1200 poziva građana s područja Grada Zagreba i Zagrebačke županije gdje je došlo do pada stabala i grana na saobraćajnice, parkirana vozila, padanja delova fasade, malterai stakla sa zgrada, oštećenja limova na krovovima. U Zagrebu su dve osobe putem Županijskog centra 112 Zagreb zatražile hitnu medicinsku pomoć. Na području Zagrebačke županije primljeno je više dojava o prestanku snabdevanja električnom energijom na području Prilipja i Pleševice, dok je na području Zaprešića snabdevanje električnom energijom normalizovano. Obaveštene su sve nadležne službe. Osječko-baranjska županija

Županijski centar 112 Osijek je primio tokom prepodnevnih sati više od 200 poziva vezanih uz posledice jakog vetra koji je na mahove iznosio preko 90 km/h. Usled jakog vetra na području cele županije došlo je do pada stabala na saobraćajnice, privatna vozila, pešačke staze, električnu i telefonsku infrastrukturu, podizanja krovova i ploča krovišta reklamnih panela. Došlo je do prekida u snabdevanju električnom energijom na području Đakova, Našica i Belog Manastira. Obaveštene su sve nadležne službe.

foto: MUP Hrvatske

Brodsko-posavska županija

Županijski centar 112 Slavonski Brod primio je više poziva o prekidu u snabdevanju električnom energijom na području Kopanice, Novog Varoša, Okučana i Gređana. Obaveštene su sve nadležne službe. Vukovarsko-sremska županija

Županijski centar 112 Vukovar primio je do 13 sati 16 poziva vezanih uz posledice jakog vetra i o svima obavestio nadležne službe. Virovitičko-podravska županija

Županijski centar 112 Virovitica zaprimio je 80-ak poziva vezanih uz posljedice jakog vjetra kao što je srušeno drveće, oštećenje električne i telekomunikacijske mreže, štete na krovovima kuća i ostalim objektima te o svima obavijestio nadležne službe. Varaždinska županija

Županijski centar 112 Varaždin primio je preko 160 poziva vezanih uz posledice jakog vetra kao što su oštećenja električne mreže usled rušenja i naginjanja stabala na vodove i rušenje stabala i granja na saobraćajnice. Bjelovarsko-bilogorska županija

Županijski centar 112 Bjelovar primio je preko 100 poziva vezanih uz dojave o srušenim stablima i stubovima ulične rasvete na saobraćajnice o svima obavestio nadležne službe. U gradu Bjelovaru je jedna osoba putem Županijskog centra 112 Belovar zatražila hitnu medicinsku pomoć. Krapinsko-zagorska županija

Županijski centar 112 Krapina primio je 40-ak poziva da je zbog jakog vetra došlo do oštećenja dalekovoda pa su bez snabdevanja električnom energijom Gornja Stubica, deo Zlatara i naselje Petruševec. Obaveštene su sve nadležne službe. Koprivničko-križevačka županija

Županijski centar 112 Koprivnica primio je 20-ak poziva o srušenim stablima i električnim i telekomunikacijskim stubovima. Obaveštene su sve nadležne službe. Sisačko-moslavačka županija

Županijski centar 112 Sisak primio je više od 40-ak poziva o oštećenju električne mreže, padu drveća na saobraćajnice dizanju krovova usled jakog vetra. Došlo je do prekida snabdevanja električnom energijom na području Siska, Gline, Hrvatske Kostajnice i Dvora. Obaveštene su sve nadležne službe.

Kurir.rs/MUP.hr