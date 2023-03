HRVATSKA NA UDARU TEPERATURNE KLACAKLICE: Sa severozapada stiže oluja i pad temperature za 10 stepeni! Posle udara sledi novi šok

Sa područja severozapada Evrope u Hrvatsku stiže oluja koja će izazvati nagli pad temperature za 10 stepeni, ali već u sredu sledi novi porast.

Zapravo kako pišu hrvatski mediji radi se o temperaturnoj klackalici koja udara na Hrvatsku

Posle visokih temperatura i 'prolećnog' vremena, stiže promena, prognozira DHMZ. Brojne grmljavinske oluje zabeležene su i u delovima Europe. Jak vetar uz kišu u srednjoj i severnoj Evropi odgovorni su za oluje s ozbiljnim posledicama.

Nestabilno vreme donelo je i tornado u Francuskoj, kao i grad.

Temepratura u Hrvatskoj

Promenjivo, na zapadu i pretežno oblačno, na jugu prepodne a na istoku veći deo dana dana sunčano. Na severnom Jadranu i u Gorskom kotaru kiša, pljuskovi i grmljavina mestimično već prepodne, popodne i drugde. Pljuskovi mogu biti izraženiji, naročito na Jadranu, moguće je i nevreme. Duvaće umeren do jak, u planinama i olujan jugozapadni i južni vetar, a na Jadranu jako i olujno jugo. U noći će vetar okrenuti na umeren do jak severni, a na severnom Jadranu duvaće jaka, na udare i olujna bura. Najviša temperatura uglavnom između 15 i 21 °C, prognoziraju iz DHMZ-a

- Veći die utorka u istočnim krajevima još će prevladavati sunčano, povremeno s umerenom oblačnošću, i dsuvaće slab i umeren jugoistočni i jugozapadni vetar. Tek uveče naoblačenje sa kišom, pa i u obliku pljuskova. Najviša dnevna temperatura između 20 i 23 °C.

Za celu obalu izdat je žuti meteoalarm, dok na Kvarneru i severnom Jadranu zbog mogućih velikih udara bure izdan je narandžasti.

U sredu Hrvatsku prema prognozi DHMZ-a, očekuje kiša, u Dalmaciji i pljuskovi i grmljavina, a u planinama može biti susnežice i snega. Od sredine dana postupan prestanak padavina i razvedravanje sa zapada. Vetar umeren do jak, na udare posebno u planinama i olujan severni i severoistočni. Na Jadranu će duvati jaka, na udare olujna bura i severni vetar, u južnom delu ujutro još jako i olujno jugo. Najniža jutarnja temperatura između 3 i 8, na Jadranu od 7 do 11, a najviša dnevna između 5 i 10, na Jadranu od 11 do 14 °C.

Kurir.rs/24.sata.hr