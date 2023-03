SPLIĆANIN PROŠAO PAKAO POSLE PADA SA MOTORA: Progutao osu koja ga je ujela za grlo, ali to nije bilo ono najgore već TEK POČETAK

Marfijev scenario u svom najopasnijem obliku dogodio se šezdesetogodišnjem Splićaninu, koji tri godine nije znao da u svojoj glavi, ispod lobanje, na mestu gde to niko ne bi očekivao, krije tihog podstanara.

Najpre je doživeo nesvakidašnju saobraćajnu nesreću, jer je progutao osu dok je vozio motocikl. Ona ga je ubola u grlo, zbog čega je izgubio kontrolu i pao, i završio sa teškim povredama stomaka,

Nakon što je doživeo tešku saobraćajnu nesreću, bakterija ešerihija koli, inače redovna stanovnica probavnog sistema, ušla je u njegovo telo, a zatim se tiho kroz krv provukla do mozga. Tu je godinama, do pre nekoliko meseci, mirno spavala, ali je onda napravila apsces na mozgu, gnojnu masu koja je počela da pritiska okolna tkiva. To mu je izazvalo niz neprijatnih nuspojava, a njegov život je postao golgota.

Kuriozitet je dug period mirovanja bakterije od trenutka ulaska u organizam, a to je iznenadilo i medicinski tim koji je Splićaninu na svu sreću, otkrio i uklonio apsces.

Nesrećni muškarac se sada uspešno oporavlja, ali mu je i dalje neprijatno da se seti kalvarije kroz koju je prošao.

- Tri godine posle teške saobraćajne nesreće počelo je da mi se dešava nešto čudno. Simptomi su se pojavili iznenada, počeli su drhtanjem ruku. Onda sam počeo da zaboravljam reči. Hteo bih nešto da kažem, ali odjednom bi nastala praznina. Imao sam i tup bol koji se uvek javljao na istom mestu na mojoj glavi. Nestao bi, pa opet došao. A onda je došao umor. Bilo je sve teže, jače, stalno mi je bio potreban san, krevet me je stalno vukao – priča.

Jednog takvog dana, u kom jednostavno nije mogao da ustane od umora, supruga je pozvala Hitnu pomoć koja ga je odvezla na Infektivnu kliniku splitske bolnice. Sva obavljena ispitivanja pokazala su potpuno uredno stanje.

Posle nekoliko dana postalo je još gore. Hitna pomoć ga je ponovo dovela na Infektologiju.

- Svi nalazi su i dalje bili sasvim u redu, ali me je u jednom trenutku zabolela glava, uvek na istom mestu. Nakon toga, specijalizant, od srca mu se zahvaljujem na tome, odmah je pozvao doktorku dr Ivanu Vrkić. Hitno su me odvezli na snimanje glave, snimak je pokazao masu na mozgu. Prva dijagnoza bio je tumor – priča nam.

Bio je to šok za njega, njegovu porodicu. Kakve misli, kakva pitanja. I onda se pokazalo se da nije problem u tumoru, već u apscesu dugom oko tri centimetra koji je zahtevao hitnu operaciju.

Specijalista neurohirurgije Petar Barbarić obavio ga je sa timom uigranog osoblja, ali nikada ranije nije naišao na apsces izazvan patogenom bakterijom Escherichia coli.

– Nije nemoguća pojava, niti je retka, naučna literatura beleži ovakve slučajeve u svetu. Ali ni to nije uobičajeno. Definitivno je neuobičajena situacija da je uzročnik enterobakterije i da posle toliko vremena nastane moždani apsces. Ja se lično do sada u praksi sa ovim nisam susreo, mogao bih reći da je verovatnoća da se to dogodi jednom u deset godina. Da, to je sasvim neobičan slučaj. Moram da priznam da me je iznenadio i bakteriološki nalaz koji je odmah pokazao da su uzrok apscesa bakterije koje inače borave u digestivnom traktu. Definitivno nisam očekivao da će biti na tom mestu. Mislim da je krvlju dospela u čeoni režanj mozga, uzročno-posledica posle abdominalne procedure urađene usled teške saobraćajne nesreće pacijenta. Tu se smirila, u nekom trenutku se aktivirala. Nakon zahvata, pacijent je četiri nedelje primao antibiotsku terapiju, neprijatne nuspojave su polako počele da nestaju. Najvažnije nam je da je sada dobro – skromno je rekao neurohirurg Barbarić.

