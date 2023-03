RIBAR PECAO KOD SPLITA, PA SE FRAPIRAO Ono što je izvukao umalo ga koštalo ŽIVOTA: Imala je 300 kila I NIJE BILO NIMALO BEZAZLENO

Jedan ribar po imenu Marin Ivić u četvrtak je s dna mora izvukao eksplozivnu napravu, za koju se ispostavilo da se radi o neeksplodiranom torpedu iz Domovinskog rata.

"Izvukli smo ga s 57 metara dubine, na udaljenosti tri nautičke milje (5,5 kilometara) od Splita, prema Splitskim vratima", rekao je Ivić za Morski.hr.

"Kad smo je ubacili u brod, javili smo policiji i doneli napravu do Splita. Imala je 250-300 kilograma eksploziva s upaljačem. U splitskoj luci su došli pirotehničari i na brodu izvadili upaljač i tako je deaktivirali, a sve je trajalo oko sat vremena. Rekli su mi da to nije bilo nimalo bezazleno. Dok su oni to radili, mi smo morali da se maknemo s broda. Kako su mi ispričali, najverovatnije se radi o torpedu kojim su naši gađali razarač Split", ispričao je Ivić.

Deaktivacija je obavljena u splitskoj luci, a policija je poslala objavu tek nakon upita Morskog.

"Policija Stanice pomorske policije je dana 16.03.2023.godine, oko 19,15 sati primila dojavu kapetana ribarskog broda kako je tokom pecanja u Bračkom kanalu u mreži uočio neeksplodirano eksplozivno sredstvo kojim je doplovio na spoljni vez luke Split gde su odmah po primljenoj dojavi policijski službenici obezbedili navedeno područje i pripremili za smeštaj ribarskog čamca", rekli su iz policije.

"Ribarskom čamcu su pristupili policijski službenici Regionalne protiveksplozivne jedinice Split - pirotehničari koji su utvrdili kako se radi o glavi torpeda nakon čega su već oko 22.00 sata s glave torpeda koji su isto neutralizovali na način da su uklonili upaljače i torpedo prevezli u prostor za skladištenje do uništenja. Pretpostavka je s obzirom na vrstu i izgled sredstva da se ono u moru nalazi još iz vremena Domovinskog rata", dodali su.

