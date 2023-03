POZNATI PREDUZETNIK MILAN ZVANI BUGARIN TERAO LJUDE U MINSKA POLJA: "Nudio mi je 100 evra da kažem kako se to NIJE DESILO"

Poznati lički poljoprivrednik i autoprevoznik Milan Jurković (63) zvani Bugarin je dvojicu pastira koji su radili na njegovom OPG-u terao da ovce pasu u minski sumnjivom području.

Zbog toga ga je Opštinski sud u Gospiću nepravosnažno proglasio krivim za krivično delo protiv opšte sigurnosti - da je opšteopasnom radnjom izazvao opasnost za Hasiba M. iz Velike Gorice i Safeta B. iz Velike Kladuše, osudivši ga na šest meseci uslovnog zatvora.

Stado ovaca, utvrdio je sud, pastiri su po minski sumnjivom terenu na širem području opštine Plitvička jezera, odnosno na terenima oko Kozjana, napasali od avgusta 2014. godine do avgusta godinu kasnije. Optužnica je protiv poljoprivrednika iz Perušića potvrđena još 2017. godine, a presuda je doneta ovih dana.

Optuženi se nije osećao krivim, rekao je na sudu da svakog novog radnika vodi 10 dana po terenu i pokazuje mu kuda se treba kretati, upravo zbog toga što je teren okolo miniran. Navodi, međutim, da je sporno područje razminirano - na crno. Tvrdi da se 2008. godine u blizini razminiravao neki teren, te je on zamolio pirotehničare da razminiraju 300 do 400 metara lokalnog puta i od svake strane 50 metara, jer mu je to bio najkraći put od štala do pašnjaka za ovce.

Oni su to i učinili te rutu zabeležili sprejem, ali su ostale table koje upozoravaju na mine jer se to područje i dalje vodi nerazminirano. Takođe navodi kako ga pastiri ne bi prijavili da se kobnog dana nisu napili, jer im je dao novac nekoliko dana pre nego što su išli kućama.

Ali, prilično je zastrašujuća stvar da je jedan njegov pastir iz BiH, Sejdo Tahirović, ranije poginuo na tom terenu. Okrivljeni Milan navodi kako je kriv sam Sejdo, jer nije išao putem kojim ga je ovaj slao, već je išao "popreko i na mestu poginuo". Kod njega je bio radio dve godine, "finansijski je pomogao njegovoj porodici, pa ga nisu ni za šta teretili", navodi on.

Na pitanje suda zašto se tragovi ovaca nalaze na minski sumnjivom području, on kaže kako to ne može objasniti "jer bi ovce trebalo da idu samo područjem koje je stvarno i razminirano".

- U to vreme imao sam 500 do 600 ovaca, a danas ih imam svega 35, prešao sam na konje, upravo iz razloga što mi je bilo teško pronaći pastire. U više navrata sam pokušao da rešim problem razminiravanja, međutim sve molbe su mi ostale nerešene, požalio se poljoprivrednik Milan Jurković Bugar.

Pastir Hasib je ispričao kako je na imanje došao da radi preko rođaka Nezira, koji je tamo radio ranije, on mu je tako pokazao i minski sumnjivi teren, a ne vlasnik ovaca. Odlučio je da pozove policiju nakon što je gazda ošamario njegovog kolegu Safeta, priznajući da su zaista tog dana i on i Safet bili pijani. Tvrdio je da nije samo čuvao ovce na minski sumnjivom terenu, već je išao da radi i u šumu, koja je takođe bila pod minama. U jednom slučaju je video minu pored traktora na putu kojim je prošao. Pastiri su sve odlučili da ispričaju jer su se bojali za život, te je samo bilo pitanje trenutka kada će tamo opet neko da strada.

- Mine s upozorenjima bile su s obe strane puta - govori on, a onda je sudu odlučio da kaže još nešto.

- Neposredno pre rasprave mi je optuženi Milan Jurković platio kavu na benzinskoj pumpi i ponudio mi 100 evra da kažem kako se ništa nije dogodilo. Ako tako kažem, a drugi svedok ne dođe, da ću dobiti i njegovih 100 evra - rekao je svedok Hasib.

Drugi pastir kaže da je kod osobe nadimka Bugarin došao da čuva ovce za 3.000 kuna mesečno jer mu je porodica bila u neimaštini. Nije mu bilo ni na kraj pameti da će morati raditi u minskom polju. Takođe tvrdi da je povremeno radio na poslovima utovara i istovara drva. Niko mu nije rekao da će na tim terenima biti mina, već se u to sam uverio, jer je "čuvajući ovce video dosta mina i bombi".

- Pitao sam gazdu šta ako ovce odu u minsko polje, on mi je rekao da ih samo pustim, da će se one same vratiti - rekao je.

Inače, obojica su kod Bugarina radila na crno, zbog čega ih je Krivični sud u Gospiću novčano kaznio, a tvrde i da im je gazda ostao dužan jednu platu. Osim Hasiba, u to vreme kod istog poljoprivrednika radila su još četvorica radnika iz BiH-a.

Ispitani su i članovi porodice Jurković, između ostalih supruga mu i sin, koji su iskazali kako se radilo o "čobanima koji jedva znaju čitati i pisati, te su bili jako dobro upoznati s minski sumnjivim područjem, kamo nisu bili terani već sve izmišljaju". Bugarinov sin navodi kako je njegov otac čobane stalno upozoravao na minski sumnjiva područja, kao i da treba ovce da čuvaju na području gde nema opasnosti od mina.

Tokom istrage policija je sarađivala s HCR-om te su po životinjskom izmetu utvrdili da su se životinje zaista kretale po minskim poljima.

Sud smara da je u potpunosti dokazano da je "optuženi Milan Jurković u vremenu od 19. avgusta 2014. do 15. avgusta 2015. na širem području opštine Plitvička jezera, iako svestan da se radi o minski sumnjivom području, pristajući da ugrozi telesni integritet osoba koje su obavljale poslove čuvanja ovaca na njegovom imanju u predelu Kozjan, zahtevao od Hasiba M. i Safeta B., da obavljaju navedene poslove na minsko sumnjivom području, ali do povređivanja imenovanih osoba zahvaljujući slučaju nije došlo".

U obrazloženju presude se sud posebno osvrnuo na činjenicu da je ranije smrtno stradao jedan pastir kojeg je okrivljeni bio angažovao, kao i na to da je hteo da podmiti svedoka da da lažni iskaz. Presuda je nepravosnažna te okrivljeni na nju ima pravo da uloži žalbu.

(Kurir.rs/Jutarnji.hr)