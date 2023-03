KRVAVA NUŠA, FATALNA JELENA, LEDENA SMILJANA, MAJKA IZ PAKLA Ovo su žene koje su počinile neke od najužasnijih zločina u Hrvatskoj

Krvava Nuša, fatalna Jelena, ledena Smiljana, majka iz pakla... Mediji u Hrvatskoj oduvek su voleli da daju nadimke ženama koje su počinile najgori od svih zločina – ubistvo.

Kjara Pašić

Majka iz pakla ubila je svog trogodišnjeg sina i bacila njegovo telo u more kako bi mogla da ode na odmor. Upravo je to bio naslov britanskog lista The Sun, koji je zajedno sa Mirorom, Gardijanom i praktično svim lokalnim medijima preneo vest koja je stigla iz Hrvatske u maju 2017. godine. Tada su 32-godišnja Kjara Pašić i 14-godišnja maloletnica na bezosećajan način ubili Kjarinog sina, trogodišnjeg Denisa.

„Imao je svetlu kosu, tamne oči, bio je tako sladak kao dete, da ti se odmah uvukao pod kožu. Često se smejao, trčao na sve strane i bio razigran”.

To su bile reči kojima su ga komšije opisali. Ubistvo su počinili Kjara i maloletnik u pulskom stanu u kojem je Denis živeo sa majkom. Dečaku su pokrili glavu jastukom i gušili ga dok mu telo nije prestalo da se kreće. Maloletnica je držala jastuk, a Kjara je držala sinove noge. Dogovorili su se da to urade na taj način. Zatim su telo umotali i pod okriljem noći bacili u more. Da bi odvela policiju u pogrešnom pravcu, Kjara je posle ponoći prijavila nestanak. Tvrdila je da je sina izgubila iz vida između 18 i 19 časova i da ga je do trenutka kada je stigla u stanicu tražila po gradu. Ona je policiji rekla da se Denis igrao u parku, a ona ga je pazila gledajući šta radi kroz prozor stana na drugom spratu. U trenutku ubistva, maloletnica iz Kazneno-popravnog doma - čije će ime ući u anale zločina u Hrvatskoj, jer se radi o nezabeleženom slučaju da je dete ubilo dete na tako okrutan i izdajnički način - bila je u bekstvu iz ustanove deset dana.

Epilog priče je bio da je Kjara Pašić pravosnažno osuđena na 33 godine zatvora, dok je maloletnica poslata u Kazneno-popravni zavod gde je morala da ostane do punoletstva.

- Kjara je jako loše, nema ni 50 kilograma. Ima noćne more, zove me kad god može i kaže mi kako se muči. Ponekad odem da je posetim. Nekoliko puta je već završila u Vrapču, tri puta je pokušala samoubistvo - pričala je svojevremeno Kjarina majka Rita Rojnić kako njena ćerka izdržava kaznu u zatvoru u Požegi.

Smiljana Srnec

Dok je priča o Kjari Pašić punila stupce svetskih medija, za tzv „Slučaj Škrinja“ u kojem je Smiljana Srnec (47) 19 godina skrivala telo mrtve sestre u sanduku za meso usred porodične kuće, u kojoj je uvek bilo mnogo ljudi, čak se zainteresovao Netfliks, koji je razmišljao da snimi dokumentarni film o događaju koji i danas pamte praktično svi u Hrvatskoj.

Prema pravosnažnoj presudi kojom je Smiljana Srnec osuđena na 15 godina zatvora. Ova domaćica je tokom leta 2000. godine svojoj sestri Jasmini Dominić (23) zadala najmanje pet jakih udaraca u levu stranu glave tupim i objektom u porodičnoj kući u Palovcu, Međimurska županija. Devojka je preminula od višestrukih preloma kostiju svoda i osnove lobanje sa povredom mozga. Povrede ukazuju da je odmah izgubila svest, a smrt je nastupila za najviše deset minuta. Nije se branila i verovatno je ležala. Smiljana je telo stavila u zamrzivač, obložila smrznutim voćem, povrćem i ribom, a poklopac zalepila jakim lepkom. Telo je tako smrznuto stajalo skoro 20 godina sve dok ćerka i zet Smiljane Srnec prilikom čišćenja nisu pokušali da pomere i otvore sanduk, gde su tada videli užasan prizor. Smiljana Srnec je tvrdila da je njena sestra prvo otišla na studije u Zagreb, a potom sa dečkom u inostranstvo. Kako bi stvar izgledala uverljivije, stigla je čak i pošta koja je trebala biti dokaz da je Jasmina Srnec otišla svojevoljno jer više nije htela da ima veze sa porodicom.

Odbrana Smiljane Srnec je tokom suđenja pokušala da dokaže da je njenu sestru mogao ubiti otac, koji je preminuo 2013. godine, ali sud toj tezi nije poverovao.

A ko je Smiljana Srnec? Domaćica bez dana radnog staža. Prema rečima svedoka, odlazila je u kazina i od 2016. godine ima uslovnu kaznu zbog lažnog prijavljivanja krivičnog dela. Izmislila je da su je na putu kući napala i opljačkala trojica muškaraca. Kao srednjoškolka, roditeljima je negirala da je zbog izostanaka napustila srednju školu. Psihijatri su zaključili da ona ume da izvuče sebi najbolju poziciju, ne libeći se da optužuje druge, pa čak i do krivičnog dela. Ne pokazuje emocionalnu patnju, kajanje ili empatiju. Primetili su njenu sklonost da krivicu prebaci na druge i ne preuzme odgovornost.

Jelena Kovačević

Jelena Kovačević je izvršilac jednog od najsvirepijih ubistava koja su se skorije dogodila u Vukovaru. Borislav Kovačević (33) iz Vukovara, koji je radio u građevinskoj firmi, umoran od posla, spavao je na kauču. Njegovo dvoje maloletne dece spavalo je u susednoj sobi. Iznad Borislava stajali su njegova tada 29-godišnja supruga Jelena Kovačević i njen ljubavnik Matija Bašić iz Zemuna. Upoznali su se samo četiri meseca ranije, a sada su pokušali da Borislava zadave jastukom u snu. Ali kako je počeo da se vrti i da se bori za vazduh, dvojac je počeo da ga bode po telu unapred pripremljenim noževima i šrafcigerom.

Te oktobarske večeri 2011. godine naneli su mu ukupno 27 rana na telu, od kojih su 23 ubodne. Rane su mu naneli Bašićevim skakavcem, kuhinjskim nožem i šrafcigerom. Međutim, nijedna od tih rana nije bila smrtonosna, pa je Borislav iscrpljen i obilno krvareći seo na krevet. Umesto da pozovu hitnu pomoć i pokušaju da mu spasu život, ostavili su ga u tom položaju da iskrvari i umre. Ne računajući na takav razvoj događaja, Bašić je odeću natopljenu krvlju žrtve bacio duž Dunava, koja je kasnije pronađena. Obukao je Borislavu i tako obučen krenuo u Zemun. Jelena je čekala da je Bašić pozove telefonom kada je stigao u Zemun, i tek tada, odnosno šest sati posle ponoći, telefonom je pozvala majku i brata tvrdeći da su provalili u stan. Pozvana je i policija. Istražitelji su brzo složili mozaik i uhapsili Jelenu, koja je prvi put osuđena na 30 godina zatvora, a potom joj je u ponovljenom suđenju kazna smanjena na 25 godina.

Nuša Bunić

„Zovem se Nikola Turek, vozim od Drave prema Hitnoj, devojka me ubola u vratnu venu”. To su bile poslednje reči koje je tada tridesetogodišnji Nikola uspeo da izgovori nakon što ga je 15. juna 2017. godine usred noći nožem sa sečivom dugom 9,5 centimetara ubola tada 21-godišnja devojka Nuša Bunić, na livadi u naselju kod Varaždina. On i Nuša su bili u vezi, raskinuli su, on je imao novu devojku, ona novog mladića. Odlučili su da se sretnu, a završilo se kobno po 30-godišnjeg preduzetnika i predsednika bajkerskog kluba „Baroker”. Svi napori lekara da mu spasu život bili su uzaludni. Usled obilnog krvarenja Nikola Turek je doživeo moždani udar. Preminuo je 17. juna u Opštoj bolnici Varaždin.

Nuša se u početku branila ćutanjem, ali je kasnije, posle 15 meseci, iznela pismenu odbranu, odbijajući da odgovara na pitanja. Veštak psihijatar je primetio da je na pitanja odgovarala bez emotivnog angažovanja, a kada je pomenuo tragični događaj, ostala je ravnodušna. Dijagnostikovan joj je granični poremećaj ličnosti. Prvo je rekla da je napadnuta, a zatim je spomenula pokušaj silovanja. Tvrdila je da ju je Nikola bacio na haubu automobila, da su se otkotrljali po travi i da je pokušala da se odbrani nožem na koji je Nikola naleteo kada ju je napao. Sud nije verovao jer je jedina rana na vratu nastala od zamaha noža. Nije mogla da dokaže da su povrede koje je zadobila usled Nikolinog napada. Prema sudu, mogla ih je i sama naneti nakon događaja. Pominjalo se i da je otrčala do portira firme Akvatehnika i zamolila portira da pozove njenog oca, ne pominjući da je Nikola krvario pola kilometra dalje.

- Šljivančanin dobio pet godina za Ovčaru! - vikao je Danko Bunić nakon što je njegova ćerka nepravosnažno osuđena na 12 godina zatvora. On je prozvao medije da demonizuju njegovu ćerku, da joj daju nadimke poput "krvava" i "nemilosrdna".

Vrhovni sud mu nije dao pravo jer je njegovoj ćerki povećao kaznu na 14 godina. Trenutno je na službi u Požegi, a jedno vreme su ona i Smiljana Srnec delile ćelije.

Božica Nišević

Tada 41-godišnja Božica Nišević nanela je čak 76 uboda i posekotina nožem svom vanbračnom suprugu Draženu Pavloviću (53), kojeg je zverski ubila samo nekoliko dana nakon što je puštena iz zatvora u Remetincu, gde je provela tri meseca jer je pretila da će ubiti svoju majku. Njih dvoje su bili u njenom zagrebačkom stanu, oboje prilično alkoholisani. Počeo je da je vređa i tuče, i u jednom trenutku ju je bacio na pod gde ju je udario nogom u lice. Povukao ju je za kosu, a ona je, pokušavajući da se odbrani od njegovih napada, uzela nož i ubola ga. Posle ubistva Pavlovića, sama je pozvala policiju. Zamolila ih je da odmah dođu i tvrdila da je silovana. Nakon sprovedenog dokaznog postupka, sudsko veće je zaključilo da se optužena branila od fizičkog napada partnera, ali da je prekoračila granice neophodne odbrane. Osuđena je na šest godina zatvora.

