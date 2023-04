MILANOVIĆ O KANDIDATURI PLENKOVIĆA ZA GENERALNOG SEKREATARA NATO-A: On živi za to da se negde preparkira (VIDEO)

"On živi za to, on živi da se negde preparkira, to je potpuno jasno", rekao je Milanović, komentarišući vesti o Plenkoviću kao potencijalnom kandidatu za novog generalnog sekretara NATO-a.

"Meni je bitno da se izbegne to da se datum izbora prilagođava potrebama predsednika vlade i njegovoj ambiciji da se ubaci u neko visoko međunarodno telo", upozorio je Milanović, izvestila je agencija Hina, a prenosi Tanjug.

On je dodao da pozicija šefa NATO-a "nikada nije zamišljena ni funkcionisala kao nešto kreativno i politički važno" i da je u vremenima kriza šef NATO-a medijski prisutniji, ali da će kandidat "morati da se dopadne Vašingtonu i Parizu", kao i da Francuska otvoreno pokazuje da ima problema sa samostalnošću generalnog sekretara Alijanse.

00:21 Milanović o kandidaturi Plenkovića za generalnog sekretara NATO

Kao potencijalni kandidati spominju se još rumunski predsednik Klaus Johanis i estonska premijerka Kaja Kalas. Hrvatski predsjednik smatra da bi Johanis mogao biti ozbiljan kandidat jer je Rumunija veća od Hrvatske, duže je u NATO-u i jer je tamo stacionirana elitna američka divizija.

Milanović je rekao da ne vidi Plenkovića na toj poziciji.

"Tamo u principu moraš vezati konja gde ti gazda kaže, a Plenkovićeva cela karijera je zabij nož u potkolenicu onom ko ti je pomogao", rekao je Milanović i dodao da "barem jednom pretkomorom srca" podržava da Plenković postane novi šef NATO-a.

Kako podseća hrvatska agencija, aktuelnom šefu NATO-a Jensu Stoltenbergu ističe mandat 30. septembra ove godine i očekuje se da će ime njegovog naslednika biti poznato do samita NATO-a u julu.

(Kurir.rs/B92)