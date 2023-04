MASOVNA TUČA U ZAGREBU ZBOG POKUŠAJA SILOVANJA: Nepalac pokušao da zaštiti devojku, pa ga napalo 20 muškaraca

Policija je u nedelju primila dojavu da je u centru Zagreba, u Draškovićevoj ulici, došlo do masovne tuče više nepalskih državljana. Snimak sukoba se vrlo brzo proširio društvenim mrežama.

Obračun je počeo ispred jednog restorana i hostela u kojem žive nepalski državljani koji rade u Zagrebu. Na snimku se vidi verbalni, ali i fizički obračun - muškarci šakama i nogama nasrću jedan na drugog.

Do fizičkog obračuna je došlo zbog optužbe za pokušaj silovanja od strane državljanke Nepala koja je prijavila svog sunarodnika.

- Juče, 9. aprila oko 18.40 sati u Draškovićevoj ulici postupali smo prema više državljana Nepala zbog međusobnog sukoba. Kako su osobe odbijale da postupe po naredbama policijskih službenika, prema istima su upotrebljena sredstva prisile.

Zbog sumnje u počinjenje prekršaja iz članka 6. Zakona o prekršajima protiv javnog reda i mira, sedam učesnika, odnosno počinilaca prekršaja, državljana Nepala s regulisanim boravkom u Republici Hrvatskoj, poslati su na Opštinski prekršajni sud u Zagrebu.

Nedugo nakon tuče u službene prostorije je došla 29-godišnja državljanka Nepala te podnela kaznenu prijavu protiv 42-godišnjaka zbog kaznenog dela silovanje u pokušaju, a što je prema trenutno prikupljenim informacijama uzrokovalo sukob između više osoba. Državljanin Nepala, koji se dovodi u vezu s kaznenim delom je pod nadzorom policije i sledi dalje sprovođenje kriminalističkog istraživanja, nakon čega će biti doveden pritvorskom nadzorniku - rekli su iz policije.

Kako javlja Danas.hr, devojka je optužila 42-godišnjaka iz hostela u kojem je radila da je pokušao da je siluje. Tvrdi da ju je godinama zlostavljao, pre mesec dana pokušao je da je i siluje, a sve je kulminiralo kada je na Uskrs došla da tražiti zaostatke plate. Nepalac Arjun Raut kaže da joj je uskočio u pomoć.

- Taj muškarac joj nije na vreme isplatio platu. Više puta ju je pretukao. Rekao joj je ako to prijavi policiji ili ispriča nekome da će joj napraviti puno loših stvari, da će biti deportovana iz Hrvatske u Nepal - govori Arjun Raut za Danas.hr.

Tvrdi da se posle toga okomio na njega, zajedno s grupom drugih Nepalaca.

- Pogledajte. Udarali su me u prsa, po glavi. Oko 20 ljudi istovremeno me je napalo. Vlasnik ih je pozvao. Smatram da im je bio plan da me ubiju - rekao je.

Policija se još nije oglasila o ovom nemilom događaju.

Kurir.rs/Blic