PLENKOVIĆ I MILANOVIĆ PONOVO RAZMENILI UVREDE: "Ima sindrom šmrkanja - anemičan, ne može da uradi dva skleka"

Nakon kraćeg zatišja tokom katoličkog Uskrsa, hrvatski predsednik i premijer, Zoran Milanović i Andrej Plenković nastavili su svoje javna prepucavanja, ovog puta zbog nedavne spekulacije švedskih medija da je predsednik Vlade Hrvatske viđen da zameni generalnog sekretara NATO pakta Jesna Stoltenberga.

Prvo je Milanović je juče novinarima nakon svečane sednice povodom 30. godišnjice osnivanja jedne opštine, na pitanje novinara šta misli da li će Plenković otići u Brisel, odgovorio da bi premijer trebalo o tome da se lično izjasni i da kaže da li je to tačno ili ne.

„To govori čovek koji očito živi u nekoj teškoj zavisti. Kad pratim njegove izjave, to može istinski zavidan čovek koji želi javnosti da kaže informacije o meni, a u biti me ne poznaje dovoljno. Svoje frustracije projektuje pa onda to što njega muči, govori o meni. A vidim da nastavlja i sa šmrkavim tikovima. Ima sindrom šmrkanja. To je dosta važno”, rekao je Plenković novinarima.

foto: EPA/ANTONIO BAT

Prema njegovim rečima, pravo pitanje je kako to da se švedski mediji, koji su lansirali priču o njemu u NATO-u, nisu setili Milanovića.

“On ide na NATO samite u ime Hrvatske, bio je diplomata u hrvatskoj misiji pri NATO-u, ali ga se nisu setili. Kako se njega nisu setili, a ne što su mene uvrstili na taj popis“, rekao je Plenković.

Nedugo zatim uzvratio je Milanović, i to veđajući fizičku spremu premijera.

„Anemičan, ne može da uradi dva skleka, pa komentariše tuđa fizička svojstva“, rekao je Milanović pa objasnio zašto „šmrče“.

„Šmrčem jer sam ceo život imao problema sa alergijama. Ako ima neke druge aluzije na moje njuškanje, neka kaže. Ali za to nema hrabrosti „, zaključio je hrvatski predsednik.

(Kurir.rs/Nova.rs)