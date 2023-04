SREDNJA PEŠADIJSKA BRIGADA HRVATSKE VOJSKE: Od Bredlija do Patrije! Opremanje u svetlu ukrajinske krize

Jedni je zovu "fantomska", a drugi smatraju da je realna i da će biti formirana do 2026 godine. Ovako počinje priča o novoj srednjoj gardijskoj brigadi Hrvatske vojske o kojoj se punih šest godina priča još od kada je trebalo da bude formrirana i opremljena borbenim vozilima pešadije Bredli, a sada po svemu sudeći nazire se da će umesto Bredlija bti borbena oklopna vozila točkaši PATRIA.

Ove godine isporukom Bredlija trebala bi da se priča pokrene iz mesta. Prvi koraci su već urađeni davanjem zelenog svetla za kupovinu 30 borbenih vozila točkaša i protivoklopnih raketa.

Naime, Hrvatska se 2016. godine obavezala da će uz postojeću Gardijski oklopno mehanizovani bataljon i gardijsku mehanizovanu brigadu formirati još jednu jednicu srednju pešadijsku brigadu koja će biti mehanizovana i sastavljena od 60 borbenih vozila pešadije Bredli M2A2 ODS.

Po svojoj strukturi srednju pešadijsku brigadu (mogli bi reći slobodno mehanizovanu) sastojaće se od: tri srednja mehanizovana bataljona opremljena brobenim vozilima točkašima i teški mehanizovani bataljon oprmljen borbenim vozilima pešadije guseničarima., koja bi trebala da pojača sposobnost zaštite suvereniteta i teritorijalne selovitosti Republike Hrvatske, sa značajnim doprinosom kolektivnoj bezebdnosti u okviru NATO saveza. Za nju se verujeda je u pitanju namenski organizovana formacija za učešće u NATO peracijama, kojoj će se po potrebi pridavati druge formacije ranga bataljona i time stvorit uslovi za fomriranje borbene grupe mehanizovane pešadije.

Hrvatska inače je početkom januara 2022 sa Amerikancima postigla dogovor o nabavci borbenih vozila "Bradley", za što će izdvojiti 145,3 miliona dolara. Kako je navedeno ranije radi se o oklopnim borbenim vozilima M2A2 ODS, a ukupna vrednost posla je 196,4 miliona dolara. Američka donacija će iznositi 51,1 milion dolara, što znači da će Hrvatska uplatiti 145,3 miliona dolara, navela je tada Hina.

Hrvatska će tim paketom dobiti 62 borbena vozila, 22 vozila za rezervne dijelove i 5 za obuku, a njihova modernizacija će se odvijati u Đuri Đakoviću u Slavonskom Brodu. Oprema uključuje automatski top od 25 mm, mitraljez kalibra 7,62 i protivoklopnih raketa.

Hrvatska je članstvom u NATO savezu preuzela obaveze da do 2026. formira srednju pešadijsku brigadu, što zahtijeva odgovarajuću opremu za kopnenu vojsku.

Godinu i dva meseca kasnije Hrvatska kao je saopštio ministar odbrane Mario Banožić naveo izdvojila 158 miliona evra za 30 dodatnih borbenih vozila pešadije točkaša Patria i 11 miliona evra za nabavku protivoklopnih raketa Spike izraelske proizvodnje. Hrvatski sabor je već krajem januara dao zeleno svetlo, a plaćanje 30 novih borbenih vozila točkaša biće zavrešno planom do 2028 godine.

Ono što je interesantno Hrvatska vojska u svom sastavu ima 126 borbenih vozila pešadije točkaša Patria, a 30 dodatnih kako je zvanično navedeno potrebno je za postizanje ciljeva i sposobnosti u okviru NATO i opremanje dela buduće srednje pešadijske brigade, što će biti kombinovano uvezivanjem borbenih vozila pešadije Bredli M2A2 ODS i točkaša Patria AMV.

Cilj Hrvatskog ministarstva odbrane je osposobiti srednje pešadijsku brigadu za potrebe NATO do 2026.

Takođe novih 30 patria biće u različitim verzijama i to sedam opremljenim sa daljinski upravljovm kupolom, koja će imati mitraljez kalibra 12,7 mm ili top kalibra 30 mm i lanser za rakete spike, ali interesantno da će neke biti pretvorene u medicinska i inženjerijska vozila.

Nabavka protivoklopnih raketa SPIKE odnosi se nova vozila PATRIA koji će biti opremljeni tim sistemom

Prema najavi ministra pre dva meseca prvi Bredliji u Hrvatskoj očekuju se u drugoj polovini godine od između jula i decembra 2023.

Osim borbenih vozila pešadije točkaša i guseničara za sednju pešadijsku brigadu biće potrebna i nabavka neborbenih vozila, zatim puškomitraljeza, druge vojne opreme i izgradnja infrastrukture pre sevga smeštajnih kapaciteta za tehniku, ali i za ljude. Ono što je poznato za sada jeste da će ona biti stacionirana u Slavoniji.

Povodom ove priče obratili smo se za komntar vojnom kometnatoru Bošku Jovanoviću koji je izneo svoj pogled na ovu temu:

"Hrvatska formira novu brigadu i gle čuda ona će biti u Slavoniji. Ona će da ima 30 Patria koje proizvodi Đuro Đaković iz Slavonskog Broda, oni su kupili licencu i što će za svaku napravljenu Patriu određenu sumu novca, treba da daju finskoj Patriji, koja to pravi, to je naprsto jedna od formi plaćanja licence. Licence možete da plateite tako što ćete da napravite koliko hoćete primeraka, pa to platite, a možete da kažete nemam pojma koliko će primeraka da napravimo pa uradite po primerku i to platite.

Znači oni će da imaju tu 30 Patria. Delimično će biti naoružane DUBS stanicom od 12,7 mm koju već imaju, to je norveški Konsberg- Protector 191, delimično će da imaju Elbitovu kupolu sa topom 30 mm i protivoklopnim raketama SPIKE LR dometa 5 km. Naravno tu je i 62 Bredlija koji će da imaju američku protivoklopnu raketu TOW , dok će 22 Bredlija biti korištena za rezevnu delove. Nevolja je što će da to stoji u Slavoniji, gde već stoji inženjerijska četa, koja naproisto nema logičnog razloga da tamo stoji, sem ako ne želi da pređe Dunav. Sve Patrije koje poseduje Hrvatskai imaju amfibijske sposobnosti i mogu da plove brzinom 10 km na sat. Ja sam video snimak gde neki klinci kažu Lazar nema amfibijske sposobmnosti, a Patrija ima. Nema ne trebaju amfibijske sposbnosti jer ne postoji nijedan reka koju bi morali da prelazimo, pošto je koncept Vojske Srbije duboko odbrambeni, a ne napadni onda Lazar nije osmišljen sa amfibijskim sposobnostima.

Suština je u tome da mi kao odgovor na militiraizaciju Slavonije treba da povećamo naše snage na teritoriji AP Vojvodine.Hrvati non-stop pričaju Srbija i Vojvodina. Vojvodina, kroz narativ teritraju kao zasebnu državu. Ide se sa pričom ide specijalna medijska operacija protiv Vojske Srbije dizanjem panike oko nabavke dronova u hrvatskim medijima. Ja očekujem da kad stignu Rafali da će oni povremeno da povrede vazdušni prostor Srbije da vide kako će da reaguju naši Panciri i FK-3.

Hrvatska nema razloga da tu srednju brigadu drži u Slavoniji. Njima je bolje da razvijaju privredu jer je Slavonija prazna. U svakom slučaju na ovu brigadu kako je struktuisana mi treba da odgovorimo formiranjem još 2 brigade. Mi trenutno na severu imamo 1. brigadu koja je rastegnuta na celu Vojvodinu i najslabija od ukupno četiri brigade KOV. Mi treba da hitno formiramo brigadu u Sremu i Bačkoj, kao i da na severu formiramo još jednui atriljerijsku birgadu koja bi ohladila usijane glave u Zagrebu i usijena automaške glave u Novom Sadu", kaže Jovanović.

