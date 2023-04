"MALENI ISTI ĆAĆA" Na imanju mlade Mirne rođena himera, a naučnici gledaju u čudu! SAMO JEDNA OVAKVA ŽIVOTINJA IMA NA SVETU (FOTO)

Na imanju Mirne Milas iz Petrijevaca u Baranji pre dve večeri rodio se veoma redak primerak životinje.

Najverovatnije je reč o mladunčetu nastalom prirodnim ukrštanjem jarca i ovce, a takav hibrid se u prirodi među životinjama vrlo retko pojavljuje. Ima 57 hromozoma što je manje od ovce koja ima 60 i više od koze koja ima 54.

Domaćini su u šoku otkako su u štali primetili mali smeđi smotuljak.

- Došli smo u štalu i videli malo janje. Bilo je smeđe boje pa sam odmah rekla da će taj biti moj. No kad smo ga ujutro malo bolje pogledali shvatili smo da to nije janje jer je više sličilo kozi, ali nije ni koza jer ima glavu sličnu janjetu. Maleni je sisao mamu ovcu i bio je dosta živahan. Moja mama ga je fotografisala i poslala slike veterinarskom fakultetu u Zagrebu. Odgovorili su nam da se vrlo verovatno radi o himeri odnosno ukrštanju ovce i koze i tražili da odmah dođu kod nas da mu izvade krv i uzmu drugi genetski materijal za dalje istraživanje - kaže mlada preduzetnica Mirna držeći u naručju novog ljubimca koji trči po dvorištu i mekeće kao koza dozivajuću mamu ovcu.

Mama se inače stalno nervozno mota oko mladunčeta nesvesna da je rodila svetski fenomen.

Takozvane ovcokoze, kako ih nazivaju u Hrvatskoj, izuzetno su retka pojava i uvek su predmet istraživanja genetičara koji su više puta pokušavali spariti ovcu i kozu, prirodno ili u laboratoriji, ali u većini slučajeva rodi se mrtva životinjica ili se oplodnja naprosto ne dogodi.

U ovom slučaju čini se da je glavnu ulogu odigrao alfa mužjak jarca pasmine francuska alpina koji je u Mirninu dvorištu svojom neiscrpnom seksualnom energijom terorisao sve životinje.

- Tog smo jarca kupili pre dve godine sa ciljem da oplodi sve koze koje smo imali jer se Mirna bavi proizvodnjom krema i pomada od kozjeg, ovčjeg i magarećeg mleka. Uz njega smo dobili i rodovnik da je čistokrvni alpski jarac. I stvarno je bio impresivan. Jako je velik sa ogromnim rogovima kakve do sada nismo imali prilike da vidimo, čokoladne boje dlake, ali neobično svetlih očiju, izrazito temperamentan i potentan. Znao je da naskoči na sve životinje u dvorištu, pa koga dohvati - dohvati... Verujemo da je tako "nastradala" i ta ovca koja je inače do sada nosila normalne bele janjiće, a sad je odjednom njen mališan smeđi kao i tata, ima jednako velike uši, duge noge, svetle oči koje su istog oblika kao i kod jarića, kopita su takođe kao kod koza. Jedino mu je njuška bela kao kod janjeta. Mali je isti ćaća - govori kroz smeh Mirnin očuh Denis Dizdar koji je jedini mogao zauzdati temperament alfa jarca.

Kad je oplodio celo stado i porušio pola staje Mirna je odlučila da ga pokloni nekom uzgajivaču jer njime više ne mogu vladati, a i došlo je vreme da se u stado dovede nova krv.

- Zanimljivo da su i svi njegovi potomci imali jednako svetle oči kao i on. Tako smo i shvatili da je on otac ovom malom ovcokozu - kaže Mirna dodajući kako tata jarac nije imao priliku da vidi svog neobičnog mladog potomka jer je otišao sa farme pre nego što se njegova slučajna partnerka ovca porodila.

Veruju da se to oplođivanje dve različite životinjske vrste dogodilo dok su i ovce i koze bili zajedno na ispaši, a to se događalo svaki dan. Alfa jarac je nanjušio teranje ženke i nije mario na to radi li se o ovci ili kozi.

MLADUNČE DOBILO IME Mirnina mama Ines Vučković Dizdar navodi za Kurir da je nesvakidašnje mladunče dobilo ime Mali. - Postoji samo jedan ovakav na svetu. Ima genetski kod koji nam nije poznat. Pokušavali su da upare ovcu i kozu, kozu za mleko, ovcu za meso, ali nikada nije uspelo. Šta će proučavati ako ga ne uzmu? Ko zna kad će biti sledeća prilika - navodi Ines koja na svom blogu objavljuje najnovije informacije o neobičnom mladunčetu.

- Odmah sam primetila da je maleni drugačiji. Janjićima ne stoje uši tako dignute odmah kad se rode i ne stoje ni na nogama tako čvrsto. Ovaj je odmah skočio na noge i jako je živahan. On bi trebalo da ima jako kovrdžavo runo kao ovca, a ima valovite dlake kao koza. Na glavi mu se već prave dve male kovrdže i tu će se uskoro pojaviti dva mala roga. Isto tako čini mi se da je dvopolac. Ima obeležja mužjaka, ali takođe ima i dve sisice. Čitala sam da su ovcokoze do sada uglavnom bili dvopolci - kaže Mirna koja sad čeka mišljenje francuskog instituta za genetsko istraživanje alpskih koza o novom stanaru njihovog dvorišta.

Dodaje da bi mnogo volela da maleni ostane na njihovoj farmi.

- Jako bih ga volela zadržati, ali smo svesni da je reč o velikom raritetu i da će biti jako zanimljiv genetičarima za istraživanja. Već su nas neki kontaktirali kako bi ga kupili. A toga se bojim jer ne bih volela da ga usmrte radi istraživanja - kaže Mirna koja ima i nekoliko magaraca radi mleka koje joj treba za izradu krema.

Mirna na porodičnom imanju u Baranji, gde takođe obitavaju njihove životinje, izrađuje čajeve, kreme na bazi mleka, meleme na bazi biljnih macerata, tinkture i sirupe i to sve na prirodnoj bazi.

- Imam njivu na kojoj uzgajam lekovito bilje te farmu s ovcama i kozama za mleko i kreme - dodaje Mirna koja je inače po zanimanju veterinarski tehničar i odrasla je uz životinje koje obožava.

