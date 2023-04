HRVATSKA OBJAVILA AMBICIOZNI PLAN NAORUŽAVANJA DO 2026. Za novo oružje Zagreb izdvaja 3,6 milijardi evra! Ovo je lista nabavki

Zagrebački Jutarnji list objavio je ambiciozni plan naoružavanja Hrvatske vojske do 2026. prema kome ta susedna država kupuje oružje u vrednosti 3,8 milijardi evra za koji će se kupiti transportni helikopteri UH-60 Black Hawk, vojni brodovi, oklopnjaci, protivoklopne rakete, borbeni avioni Rafal.

Prema Jutarnjem najveća investicija u Hrvatsku vojsku jesu viđenamenski borbeni avioni Rafal F-3 i to 12 letelica, zatim sledi dodatnih 30 borbenih oklopnih vozila točkaša Patria, PVO sistemi.

Sve ove informacije pružilo je Ministarstvo odbrane Hrvatske, zagrebačkom Jutarnjem listu. U tih 3,8 milijardi dolara za borbenu tehniku i municiju uračunata je vojna pomoć SAD i Evropske unije od 223 miliona dolara.

Kako navodi Jutarnji list reč je o najvećem izdvajanju za naoružanje i opremanje vojske još od "Domovinskog rata" i najveća nabavka u poslednjih pet godina.

Šta je nabavljeno od 2000-2021.

Jutarnji objavljuje podatak da je u periodu od 2000. do 2020. za nabavku novih borbenih sistema kupljeno tek malo. Pa tako 180 miliona evra potrošeno je za nabavku 126 borbenih vozila točkaša PATRIA, zatim 39 vojnih kamiona za 4,5 miliona evra, 27 polovnih nemačkih kamiona za 200.000 evra, 16 polovnih samohodnih haubica PZH 2000 za koje je dato 430 miliona evra, remontovano 7 i kupljeno još 5 lovačkih aviona MiG-21 za oko 18,5 miliona evra.

SAD su Hrvatskoj donirali 212 vozila MRAP, a rešavanjem pitanja dugova iz Rusije (klirinški dug) nabavljeno je bilo 10 transportnih helikoptera Mi 17Sh i sklopljen ugovor o izgradnji 5 obalnih patrolnih brodova, koji još nije realizovan.

"I to je sve u poslednjih 20 godina šta je urađeno u nabavci velikih borbenih sistema", piše Jutarnji list.

Jutarnji list u nastavku teksta navodi da je zbog višegodišnjeg neulaganja u nabavku modernih borbenih sistema, vojska dovedena na ivicu tehničkog opstanka, ali da je promneom geoplitičkih okolnosti hrvatka vlada vojsku više ne smatra troškom, nego potrebom, a vojim komandantima je poručeno da kažu šta im treba i da ne razmišljaju kolika je cena

Prema Jutarnjem listu u periodu 2021-2026 najveća vojna investicija je nabavka viešnamenskih lovaca Rafal F3 u vrednosti 1,1 milijardu evra. Uz same avione Francuzi će Hrvatskoj isporučtiti simulator leta, rezervne delove i garanciju na borbene avione i njihovu ispravnost u narednih 12 meseci od prijema.

Uz avione ugovoren je i osnovni paket naoružanja rakete vazduh-vazduh i vazduh-zemlja, obuka pilota i mehaničara. Prema nezvaničnim informacijama do kojih je došao Jutarnji list kupljene su rakete vazduh-vazduh MICA RF i MICA IR dometa 30 do 50 kilometara, i to najnovija verzija. Prvih šest aviona trebalo biti isporučeno u prvom delu 2024. i još dva do kraja te godine. Preostala četiri aviona biće isporučena do kraja prvog kvartala 2025. Do dolaska novih aviona planira se modernizacija i nadogradnja borbenog komunikacijskog sistema na pet radara FPS-117 za nadzor vazdušnog prostora. Procenjeni trošak je oko 45 miliona evra.

Donacija SAD-a

Tokom prošle godine Hrvatskoj su isporučena četiri helikoptera UH-60M Black Hawk. Vrednost helikoptera je 167,1 miliona evra, od čega je vrednost američke donacije 53,3 miliona evra. Jutarnji navodi da je to samo početak opremanja helikopterima Black Hawk i da su SAD donirale Hrvatskoj u sklopu vojne pomoći 140 miliona evra. Od tog iznosa MORH (Ministarstvo odbrane Hrvatske) planira da se nastavi proces opremanja do minimalno 12 helikoptera Black Hawk po principu 4+4 i to četiri helikoptera kao donacija Vlade SAD i 4 helikoptera kao nabavka iz budžeta, čija se ukupna vrednost procenjuje na oko 250 miliona dolara.

U sklopu te donacije planira se i nabavka protivoklopnog vođenog raketnog sistema Dževelin u vrednosti 30 miliona evra i protivoklopnog raketnog sistema za jednokratnu upotrebu RGW 90 vrednog 3,1 milion evra.

Posle pada naoružanog drona na Zagreb pokrenuta je hitna nabavka raketnog sisitema PVO malog dometa Mistral. Vrednost posla je 71, 9 miliona evra i uključuje rakete Mistral 3, lasnere za sistem kratkog dometa i paket logističke podrške. Isporuka se očekuje u periodu od 2023.-2025.

U Ministarstvu odbrane ističu da se ubrzano radi i na nabavci protivvazduhoplovnog sistema srednjeg dometa do 30 km. Jutarnji dodaje da su obavljeni razgovori sa više renomiranih proizvođača, a tokom ove ili naredne godine pokrenuće se proces nabavke. Procenjuje se da je vrednost te investicije oko 550 miliona evra.

Prošle je godine (2022.) dogovorena donacija 89 borbenih oklopnih vozila pešadije Bradley M2A2 ODS, od kojih će 62 biti dovedena u potpuno operativno stanje. Krajem prošle godine Vladi SAD-a upućen je zahtev za dovođenje u operativno stanje još pet vozila Bradley za potrebe obuke i jednu pokretnu radionicu. Vozila će biti naoružana protivoklopnim raketama TOW, komunikacijskom opremom, a dogovorena je inicijalna zaliha rezevnih delova i municije i nabavka alata. Vrednost ugovora iznosi 196,4 miliona dolara, od čega je 51,1 miliona dolara donacija SAD-a, dok preostalih 145,1 miliona dolara plaća Ministarstvo odbrane. Isporuka svih operativno ispravnih vozila planira se sprovesti postepeno od 2024. do 2026.

MORH je pokrenuo i proces nabavke dodatnih 30 oklopnih vozila BOV Patria CRO, od kojih će 27 biti naoružano stanicom sa topom 30 milimetara. Procenjeni troškovi nabavke su oko 150 miliona evra. Za postojeće Patrije dosad je nabavljena manja količina vođenih protivoklopnih raketa SPIKE LR. Tokom ove godine ugovoriće se dodatne količine u vrednosti oko 11,5 miliona evra.

Oružane snage iskazale su potrebu za nabavku višenamenskih brodova s raketnim sistemima nove generacije. Prema dostupnim informacijama, reč je o nabavci dva takva broda. Za sada su izrađeni početni taktičko-tehnički zahtevi i razgovoralo se sa većim brojem proizvođača. U MORH-u tvrde da će se tokom ove i sledeće godine pokrenuti proces nabavke, a procenjena vrednost projekta je oko 600 miliona evra. Tokom ove godine (2023.) biće isporučene tri, a 2024. još jedan brodić za pomorske specijalne snage. Ugovor je vredan 6,7 miliona dolara, a tri brodića donira Vlada SAD-a.

U periodu od 2022. do 2024. godine biće nabavljena veća količina raznovrsne pešadijske municije, municije kalibra 30 mm, granata 40 mm i projektila 155 mm produženog dometa za haubice PZH 2000 ukupne vrednosti 55,2 miliona evra.

Za helikoptere Kiowa Warrior u saradnji s američkom Vladom nabavljene su protivoklopne rakete Hydra 70 vredne 6,2 miliona evra koje će biti isporučene ove i naredne godine.

Od pešadijskog naoružanja tokom prošle godine pokrenuta je nabavka puškomitraljeza u NATO-ovu kalibru u vrednosti oko 13,5 miliona evra, snajperskih pušaka vrednih oko 600.000 evra i jurišnih pušaka VHS-2 u vrednosti oko 9 miliona evra. Postepena isporuka se očekuje u periodu od 2023. do 2026. godine. Naredne godine očekuje se i isporuka terenske bolnice šatorskog tipa ROLE B2. Nena vrednost je 6,06 miliiona dolara, od čega je 3,4 miliona dolara donacija američke Vlade, dok preostali iznos plaća MORH.

Kurir.rs/Jutarnji list