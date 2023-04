POJAVIO SE SNIMAK UBISTVA POZNATOG KRIMINALCA U NOĆNOM KLUBU U ZAGREBU: Sabljo nakon tuče upucan sa 3 metka iz blizine

Revolver u desnoj ruci poznatog hrvatskog kriminalca Tomislava Sablja (41) uperen je u pripadnika obezbeđenja Kristijana Knegu (37).

To je delić od 19 minuta snimka nadzornih kamera noćnog kluba Ric koje je ekskluzivno objavio Jutarnji. Kamera je zabeležila poslednje minute Sabljinog života kad je pogođen hicima koje je Knego ispalio iz "brauninga" drugookrivljenog Dorijana Mrakovića (26).

Snimak traje 19 minuta i 13 sekundi, međutim, ključna su poslednja tri minuta na kojima se vidi Tomislav Sabljo koji po svaku cenu pokušava da se dočepa revolvera koji mu je na kraju završio u ruci, ali to je za njega bio koban trenutak. Čak ga i njegovo društvo, pre svega Goran Vidović, više puta odguruje i pokušava da ga spreče da dođe do oružja, ali on i dalje uporno pokušava da uzme revolver.

foto: Printscreen

Slede dramatične scene. Sabljo iznenada u ruci drži revolver čija je cev uperena u Knegu koji prema izjavama svedoka viče:

- Spusti pištolj ili ću pucati!

Začuli su se pucnji. Posle prvog, Sabljo se okreće telom, a zatim prilazi Knego i ispaljuje još hitaca od kojih su dva pogodila poznatog kriminalca u leđa kad se telo već okretalo i padalo prema podu.

foto: Printscreen Facebook, Printscreen Video Plus

Vidović nekako uspeva da uhvati Knegu s leđa, ali su ga ubrzo savladali ostali pripadnici obezbeđenja. Vidi se i vlasnik kluba Mario Gavrić, koji je takođe neko vreme bio u društvu Sablja koji ga je čak i grlio, kako uzima jaknu i odlazi.

Tomislav Sabljo ostaje da leži na leđima uz jedan zid kluba.

Policija je prikupila mnogo dokaza i informacija.

Goran Vidović je ispričao da je u petak oko 18 sati sreo Sablju i njegovo društvo i da su otišli ​​na Velesajam da pogledaju vozila koja su učestvovala na reliju u Hrvatskoj. Zanimljivo je da je taj događaj obezbeđivao i uhapšeni policajac Dorijan Mraković. Zatim su otišli na večeru i na kraju u Ric.

Sabljo je prema rečima svedoka već na ulazu ušao u sukob sa obezbeđenjem, ali na kraju je bio dobro raspoložen i grlio se sa onima sa kojima se sukobio.

Tomislav Sabljo (41), podsetimo, ubijen je hicima iz vatrenog oružja u subotu u noćnom klubu "Ric" nakon fizičkog sukoba više osoba. Ubijeni Sabljo hapšen je zbog krijumčarenja 16 tona marihuane, ali i paljenja automobila i uterivanja dugova.

