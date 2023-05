TRZA SE, TRESE SE, VOZI 30 A ONDA 100 NA SAT, PA SE PREKRSTI: Šok snimak hrvatskog vozača autobusa, svedok tvrdi BIO JE DROGIRAN

Društvenim mrežama ovih dana je počeo da se širi snimak na kojem se navodno vidi kako vozač autobusa poznatog hrvatskog prevoznika vozi autobus u gotovo besvesnom stanju, navodi Jutarnji list.

Navodno, reč je o vozaču jednog transportnog preduzeća koji je oko 20.00 časova pokupio grupu korejskih turista u Budimpešti, nakon čega je u Beč stigao tek u 01.50 časova.

- Reč je o putu koji inače traje tri sata, ali je trajao skoro šest sati - kaže čitalac koji je dao snimak.

Na njemu se vidi kako mladi vozač prvo baci flašu (verovatno) voćnog soka, zatim sa slušalicama u ušima izvodi plesne pokrete, nemirno pomera glavu, udara u volan autobusa, a u nekom trenutku se i prekrsti.

Sve je to snimljeno i poslato kompaniji koja je organizovala autobuski prevoz korejskih turista, a Jutarnji list navodi da od te kompanije nije bilo moguće dobiti bilo kakav komentar.

Zbog toga ostaje nejasno da li je vozač bio pod dejstvom alkohola ili droge i šta je rukovodstvo preduzeća uradilo protiv njega. Nejasno je i da li je vozač prijavljen policiji na relaciji između Mađarske i Austrije.

Jedan od putnika koji je bio u autobusu, za 24sata.hr je izjavio da sumnja da je vozač bio drogiran.

- Ma to je za zatvor, vidite li što on radi? Ovako kakvog ga vidite na videu, e upravo tako se i ponašao. Turisti su sletili u Budimpeštu, trebali su se voziti do Beča. U startu je kasnio oko sat, sat i po vremena, valjda se u to vreme "namirio". Vodičica ga je snimila pa video prosledila svojoj agenciji. Nije zvala policiju jer nije znala kako bi čovek reagovao, samo je molila Boga da dođu živi do hotela - prepričava čitalac.

Kaže da je vidno nadrogirani vozač stajao nekoliko puta tokom vožnje.

- Vozio je 30 kilometara na sat, pa onda u drugom momentu 100 na sat. Imao je svakakve ispade. Nisu zvali policiju. Juče se već policija interesovala u firmi, čak i korejsko poslanstvo. Biće veselo - zaključuje on.

Navodno se radi o vozaču jedne prevozničke forme iz Dugog Sela.

