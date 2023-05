UČENIK IZ ZAGREBAČKE ŠKOLE OBJAVIO FOTOGRAFIJU PIŠTOLJA: U školu upali policajci u civilu, roditelji nisu pustili decu na nastavu

Policija je u sredu intervenisala u jednoj zagrebačkoj školi. Učenik koji tamo odlazi na praksu objavio je fotografiju pištolja na društvenim mrežama. Učenici su se uplašili i prijavili ga.

Neki roditelji danas nisu pustili svoju decu u srednju školu u Zagrebu, nakon što su juče bili policajci u civilu. Škola ih je pozvala nakon što su učenici prijavili da je jedan učenik objavio fotografiju pištolja na društvenim mrežama.

On je to najavio u ponedeljak, a učenici su to primetili dva dana kasnije. Škola je odmah po prijavi učenika obavestila policiju.

U školu su juče popodne stigla dva policajca u civilu, koja su video kamerama proverila da li je učenik bio u blizini škole u ​​poslednja dva dana od objave. Razgovarali su sa nastavnikom i učenicima, piše 24 sata.

Učenik koji je postavio fotografiju pištolja izbačen je sa časa pre mesec i po dana, ali na praksu dolazi jednom nedeljno, a povremeno u popodnevnim satima dolazi ispred škole zbog devojke.

Nema potvrde da on zaista ima pištolj niti da je u školu došao sa pištoljem. Proširile su se informacije da je škola zaključana i da su u nju provalili specijalci, ali su iz škole rekli da to nije tačno.

Škola i učionice nisu bile zaključane i nije bilo specijalaca. Međutim, neki roditelji danas nisu pustili decu u školu. Neki učenici su bili uznemireni, ali se sa njima razgovara, kao i ranije u toj školi, posebno posle zločina u Beogradu.

