OBEĆALI DA ĆE MU KUPITI PECIVO: Učenika sa posebnim potrebana vršnjaci namamili da skine odeću, pa sliku objavili na Fejsbuku

Učenici jedne osnovne škole u Zagrebu objavili su na društvenim mrežama fotografiju obnaženog dečaka sa posebnim potrebama, čiji otac tvrdi da je škola htela da zataška ceo slučaj, što direktorka negira.

- Objavili su sliku mog golog deteta na Fejsbuku. Rekli su mom sinu koji ide u osmi razred da će mu, ako se skine go, kupiti pecivo i, s obzirom na to da je dete koje je bolesno, on je to učinio i oni su objavili njegovu fotografiju - ispričao je uzbuđenim glasom rekao nam je otac učenika jedne osnovne škole u ​​istočnom delu grada, ističući da sumnja da je škola sve pokušala da zataška.

Direktorka škole kategorički je negirala da je bilo zataškavanja incidenta koji se dogodio pre deset dana.

– Fotografija tog učenika, koji je dete koje pohađa specijalno odeljenje i ima zdravstvenih problema, uklonjena je sa društvene mreže upravo zbog reakcije škole. Postupili smo po svim protokolima, o svemu obavestili sve nadležne službe, pa i Centar za socijalni rad. Pored navedenog, učenici i njihovi roditelji su pozvani na razgovor i rečeno im je o štetnosti ovakvog ponašanja, te su preduzete pedagoške mere - rekla je direktorka zagrebačke osnovne škole u ​​kojoj se incident dogodio.

Ona je dodala da nisu đaci iz istog odeljenja, a nasilnici su se, prema rečima direktorke, pokajali za svoj postupak.

