SKANDAL U HRVATSKOJ SREDNJOJ ŠKOLI: Nastavnica na času pričala deci šta joj se dešavalo kad je uzela drogu ekstazi

Roditelji učenika jedne srednje škole u Hrvatskoj žalili su se razrednom starešini zbog ponašanja jedne nastavnice, za koju tvrde da je veoma neprofesionalno. Štaviše, oni tvrde da je ona deci detaljno ispričala šta joj se desilo posle korišćenja droge ekstazi.

- Zgroženi smo njenim ponašanjem i tretmanom dece i pre incidenta sa drogom. Ponaša se užasno vulgarno, govori deci da su „retardirani“ i slične gluposti. Nije mi u interesu da bilo ko dobije otkaz, ali ona se ponaša užasno neprofesionalno i daje loš primer deci, kažu za 24satah.r roditelji dece koja pohađaju srednju školu u centralnoj Hrvatskoj

Sredinom februara, nastavljaju priču, stigla je hitna pomoć po profesorku u restoran nakon što je konzumirala drogu ekstazi. A taj slučaj je završio u medijima nakon što je policija uhapsila 31-godišnjeg muškarca zbog sumnje da je dozvolio profesorki da konzumira drogu ekstazi. Muškarac je potom dobrovoljno predao jednu tabletu MDMA policiji.

- Posle tog incidenta otišla je na bolovanje mesec dana, a kada se vratila ispričala je na času deci svoje iskustvo. Pričala im je kako je tukla tehničare, kako je sve ogrebala, kako ju je policija odvela iz bolnice, sve je jasno i detaljno ispričala. Nekoj deci je čak bilo zanimljivo, pa su rekli da bi voleli da probaju to sami – kažu roditelji koji su se žalili odeljenskom starešini.

Direktor škole kaže da je „čuo slične insinuacije i šaputanja po hodnicima“, ali je sve to nezvanično.

- Imam određene informacije o tome, ali sve je to nezvanično, niko me nije kontaktirao. Iskreno, očekivao sam da će me neko kontaktirati, ali ništa. U školi imamo i Savet učenika gde mogu da iznesu sve svoje probleme i predloge. Inače imamo veoma dobru saradnju, ali niko se nije žalio na ponašanje profesorke – kaže direktor i ističe da su mnoge kolege, pa i neki roditelji,kad je bila na bolovanju dolazili da pitaju kada će se vratiti.

- Voleo bih da ne daje takav primer deci. Druga stvar, ni ja sinu ne kažem da je retardiran, to je baš ružno – zaključuje jedna majka.

Ministarstvo prosvete, kao i županija koja je školu osnovala, kao ni pomenuta profesorka, do sada se nisu oglašavali o ovom incidentu.

(Kurir.rs/24sata.hr)