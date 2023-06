POLICIJA U HRVATSKOJ REŠILA SLUČAJ POSLE 25 GODINA: Uhapšeni muškarac i žena zbog pokušaja ubistva njenog muža

Foto: Printscreen Video Plus

Siniša S. (53) i Zlata T. (56) završili su u istražnom zatvoru odlukom sudije Županijskog suda u Varaždinu zbog sumnje da je, svako na svoj način, u maju 1998. godine dao svoj doprinos u pokušaju ubistva muža uhapšene žene. Pritvor im je određen jer je, kako navodi tužilaštvo, postojala opasnost od uticaja na svedoke, ali i zato što postoji opasnost da bi drugookrivljena ponovila krivično delo.

Reč je o događaju od 15. maja, pre 25 godina u 3.20 časova ujutro, dok je tada 36-godišnji muškarac vozio bicikl po makadamskom putu u Rečkom Polju u Koprivnici. Iz lovačke puške, tada nepoznato lice mu je zadalo više prostrelnih rana po rukama, nogama i leđima.

Na sreću, povrede su na kraju okarakterisane kao lakše, a danas 60-godišnjak u neverici je suočen sa sumnjama tužilaštva i policije. Naime, Siniša S. se tereti za teško ubistvo u pokušaju, a Zlata T. da je svog prijatelja Sinišu podstrekavala da ubije njenog supruga, navodno za nekoliko stotina tadašnjih nemačkih maraka.

Ni on nije bio baš "duša od čoveka”

Razlog? Tužilaštvo sumnja da je osumnjičena želela da se domogne imovine njenog supruga, pa je odlučila da uloži određenu sumu novca kako bi ga neko drugi ubio. Iako bi se, s obzirom na protok vremena, slučaj lako mogao okarakterisati kao "hladni slučaj", policija je poslednjih meseci došla do novih informacija koje navodno potiču iz kruga osumnjičenog. To je bio okidač da osumnjičeni dvojac bude priveden i protiv njih podnese poseban izveštaj Županijskom državnom tužilaštvu.

A kako navodi portal Podravski.hr, osumnjičena i njen suprug u tom periodu nisu vodili idiličan život.

- To je tužna priča. Ni on nije bio baš "duša od čoveka”. Promenio je brdo poslova, od vožnje kamiona do rada u pošti, gde je dobio otkaz zbog sumnje u malverzacije. Bio je i poreznik, šta god... Dugo nije bio sa suprugom, a u međuvremenu je doživeo tešku bolest i dva moždana udara zbog kojih je ostao prikovan za krevet – piše Podravski.hr.

Poznanici oštećene rekli su istom portalu da im nije jasno o kakvom se koristoljublju može raditi kada osumnjičena i njen suprug nisu bogati.

(Kurir.rs/Jutarnji list)