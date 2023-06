JEZIV SNIMAK IZ HRVATSKE: Dečak siluje mačku, muškarac ga snima, vrište od smeha sve vreme?! ŽELUDAC DA TI SE OKRENE (VIDEO)

Snimak na kome se vidi kako maloletnik iz Hrvatske seksualno zlostavlja mačku danima kruži internetom.

Da stvar bude gora, prema informacijama hrvatskih medija, jezivu scenu snimila je odrasla osoba, a na snimku se navodno moglo čuti da se sve vreme zajedno smeju. Policija je privela jednog maloletnika i istraga je u toku, a mačka je prema navodima hrvatskih medija na kraju ubijena.

Snimak zoofilije je i bez zvuka toliko šokantan da se od gledanja diže želudac.

Ekipa Provjerenog zamaglila je snimak i isključila zvuk. Na snimku se vidi maloletni dečak koji uz pomoć svojih vršnjaka seksualno zlostavlja mačku, a sve to navodno snima odrasla osoba.

Snimak je nastao u jednom od međimurskih naselja u kasnim noćnim satima. Dok je većina stanovnika na malim ekranima pratila polufinale Lige nacija između Hrvatske i Holandije, maloletnici i muškarac koji ih snima imali su drugu zabavu.

- Najšokantnije je to što je njima sve to bilo zapravo zabavno. Nekakva igra. Imaju apsolutni manjak empatije da je to živo biće koje oseća i pati i koje je u tom trenutku definitivno bilo zlostavljano. Dakle niko od prisutnih nije pokazao ni trunku sažaljenja. To je najgore od svega - rekla je predsednica udruženja "Sklonište dobrote" Barbara Jagec koja je snimak poslala policiji.

Iz Policijske uprave međimurske navode da su reagovali čim su dobili dopis iz opštinskog državnog tužilaštva o zlostavljanju mačića u jednom naselju.

Mlađi maloletnik je uhapšen iste večeri.

(Kurir.rs/Dnevnik)