"NAJVEĆI RATNI BROD U ISTORIJI SVETA JE OBIČAN ŠLEPER AVIONA?" Đošić: Demonstriraju silu u Splitu, a Hrvati će proći najbolje

Najmoderniji nosač aviona na nuklearni pogon i ponos američke mornarice, "USS Džerald R. Ford", uplovio je juče u Split.

Najveći je ratni brod u istoriji, dug više od 330 metara, a visok 76 metara sa ukupno 25 paluba.

Milorad Đošić, pukovnik u penziji i Božidar Forca, profesor i general major u penziji (viber) gostovali su u jutarnjem programu Kurir televizije u razgovoru o najvećim plovilima u istoriji sveta, sa voditeljkom Redakcije Oljom Lazarević.

To je izuzetna sila, započeo je Đošić i objasnio koje su razmere te sile.

- Ovaj najnoviji Džerald Ford je izuzetna sila, jer pazite nosač 75 aviona, i tamo negde piše da je ta sila jača od 2/3 avijacije sveta! Sa nekoliko Sarmata bi verovatno bio potopljen. Na američku žalost oni nisu razvijali rakete tog tipa, i zamislite šta bi se desilo kada bi jedan Sarmat potopio ovakav brod - rekao je Đošić.

Forca se slaže, ali smatra da nema u navedenim vestima ništa spektakularno.

- Posle Drugog Svetskog rata postoji samo jedan cilj, a to je vladanje svetom. Amerikancima je jasno da ne može jedna država vladati svetom. Zato su im potrebne destinacije, koje imaju na mnogim mestima. Pogoditi takav jedan nosač je moguće, ali su upravo zato ovi avioni izuzetno dobro štićeni. Oni su raspoređeni u flotama. U svim flotama baziran je jedan nosač aviona i te snage se sprovode u vežbama proigravanja scenarija napada na Rusiju. Da ga sada ne bi vraćali u SAD oni su ga usidrili tu - kaže Forca.

Đošić je citirao američku kongresmenku Elejin Loriju, koja je rekla da je brod Džerald Ford običan šleper.

- S obzirom na to šta je rekla američka kongresmenka Elejin Lorija za taj brod - - on je običan šleper koji nosi avione, zbog čega je imala probleme, s obzirom na to da je završila mornaričku akademiju, žena zna o čemu priča. Mislim da je ovo samo demonstriranje sile i tu smo, a najbolje će da prođu Hrvati koji će da naplate sidrenje i da podignu cenu pića u luci, ali definitivno Rusi se nisu uplašili od ovog Džeralda Forda... - kazao je Đošić.

