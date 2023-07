BEOGRAĐANIN ŠOKIRAN POTEZOM KONOBARA U DUBROVNIKU: Otišao na more, seo da popije kafu, a kad je stigao račun OSTAO BEZ REČI (FOTO)

I dok Balkan bruji o Hrvatskoj i visokim cenama jednom Beograđaninu dnevni boravak u Dubrovniku ostaće u pamćenju kao jeftin provod sa dobrim ljudima.

Muškarac iz Beograda naveo je na Reditu da se našao u poseti Dubrovniku. Svojom pričom "Srbin u Dubrovniku" na hrvatskom delu ovog sajta prepričao je događaj za koji tvrdi da je prošao i više nego "fenomenalno".

- Juče sam došao iz Dubrovnika, proveo jedan dan, generalan utisak je da su svi jako ljubazni, prodavačice, konobari, svi redom. Cene su veće, je** ga, to je ipak ekskluzivno mesto, mada nisam naišao na čuvenu skupu kafu u Dubrovniku - navodi Beograđanin.

Objašnjava da je seo u centar starog dela grada i naručio kafu.

- Poručio sam kafu u samom centru starog grada na onom glavnom šetalištu. Poručio sam espreso sa mlekom i još objašnjavam konobaru nešto, on me pita da li da stavi u veću šolju, ja mu pričam itd... Čuo je moj srpski/beogradski akcenat. Doneo račun i kaže "evo sa popustom malim". Ja pogledam cena 2,8 evra. Da li je on dao meni popust jer sam "naš" ili je bio neki "happy hour'" nemam pojma. Ali to je stvarno bilo prepovoljno za takvu lokaciju - napisao je Beograđanin.

U svojoj objavi je dao i mali komentar o Dubrovniku.

- Dubrovnik kao Dubrovnik je nešto najneverovatnije, bio sam na zidinama, grad je prekrasan. Već sam se očekivao da bude lep, ali Dubrovnik je zaista nešto posebno. Iznenadio sam se da ima i pravoslavna crkva Svetog Blagoveštenja u samom centru. Niko mi nije razbio kola. Sve je bilo fenomenalno. Veliki pozdrav iz Beograda - zaključio je Beograđanin.

Komentari ispod objave se samo ređaju.

Mnogi su mu objasnili da je dobio "popust za domaće". Jedan korisnik je napisao da njemu popust uvek "daju kad ode u Hrvatsku" i da su "svi normalni ljudi dobrodošli kod drugih normalnih ljudi". Mnogi su pomislili da je možda i konobar bio Srbin.

Pojedini su bili iznenađeni što uopšte ovaj Beograđanin ima potrebu da napominje da mu "niko nije razbio kola".

- Simptomatično da svako malo dolazi ovakav post. Zar stvarno kod vas postoji tako loše mišljenje o Hrvatskoj - pita se jedan korisnik.

- Bude mi bizarno kad neko iz Srbije dođe da pita treba li da se brine kao turista u Hrvatskoj. Razumem zabrinutost, ali brate šta nas pitate. Pa gde su svi ovi Srbi šta ih je puna Dalmacija svako leto - glasi jedan komentar.

(Kurir.rs/Blic/Foto:Ilustracija)