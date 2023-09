DEVOJČICU ZGAZIO KAMIN NA POVRATKU IZ ŠKOLE: Izašla iz autobusa i završila pod točkovima, JEZIVA NESREĆA U ZAGREBU

U teškoj nesreći koja se dokodila danas oko podne na zagrebačkom Žitnjaku poginula je devojčica (9), na nju je naleteo kamio, piše Index.hr.

Do nesreće je došlo kada je devojčica izašla iz školskog autobusa kada je na nju iz suprotnog smera naleteo kamion. Ona je na mestu ostala mrtvaU blizini mesta nesreće je obeleženi pešački prelaz, a uviđajem će se utvrditi da li je devojčica prelazila na prelazu. Devojčica je navodno išla u treći razred i živi u blizini mesta tragedije.

Jedna od svedoka im je kazala da je devojčica u trenutku nesreće imala torbu na leđima, s kojom je i izašla iz autobusa. Uviđaj će pokazati da li je vozač kamiona prebrzo vozio. Ulica je zatvorena za kamione veće nosivosti od 7.5 tona. Ovaj kamion, čini se, nije bio te nosivosti, bio je manji, ali do tragedije je ipak došlo.

Mario Jertec, vlasnik firme čiji je kamion učestvovao u nesreći, rekao je da ovaj kamion nije imao zabranu kretanja tim pravcem. Meštani su godinama upozoravali da je ulica opasna i uspeli su da dobiju ležeće policajce, ali to nije rešilo stvar. Tražili su i kamere pre oko šest meseci, no dosad ih nisu dobili. Kažu da ponekad češće dolaze patrole, ali da to nije dovoljno.

