"FATALNA UJNA" ZAVELA NEĆAKA, PA GA NAGOVORILA NA UBISTVO! Slađana ušla u vezu sa maloletnim Matijom, sada se KUNE DA JE NEVINA

Završeno je treće suđenje za ubistvo Domagoja Novoselnika u Vrisniku na hrvatskom ostrvu Hvar. Nećak ubijenog Matija Franc osuđen je na sedam godina zatvora, dok je supruga ubijenog Slađana Novoselnik osuđena na četiri godine i deset meseci zatvora za podstrekavanje.

Tako je završena 12 godina duga saga. U leto 2011. godine, prema optužnici, tada maloletni nećak odlučio je da nožem ubije svog strica kod kog je došao na Hvar da radi, da bi sa Slađanom počeo novi život.

Za to ih tereti optužnica, a možda i najvažniji dokaz nalaze se u SMS porukama koje su mladić i "fatalna ujna" neko vreme razmenjivali. Njihova veza počela je kada je nećak imao 15 godina, navodi tužilaštvo.

Sudsko veće koje je predvodio sudija Vladimir Živaljić u prvom suđenju u septembru 2012. osudilo je Slađanu na 22 godine zatvora zbog podstrekavanja, a njenog nećaka na 10 godina zatvora.

Vrhovni sud je tada u svojoj odluci, između ostalog, naveo i da se mora uzeti u obzir da optuženi mladić negira bilo kakvu ulogu svoje tetke podstrekivanju ubistva Novoselnika.

Tada su dali jasnu instrukciju da se pažljivo proceni da li nečinjenje, odnosno nesuprotstavljanje odluci izvršioca, potpada pod podstrekavanje kao oblik saučesništva u ubistvu.

Nakon poništenja te prve presude, u drugom suđenju u septembru 2017. godine, sudsko veće sudije Damira Romac oslobodilo je Slađanu krivice, a mladić je potom osuđen na osam godina zatvora. Međutim, u junu 2019. godine Vrhovni sud je ponovo poništio presudu, ovoga puta iz proceduralnih razloga, odnosno bitne povrede postupka, jer na suđenju nisu pročitani iskazi svedoka koji su uredno pozvani i nisu se odazvali.

Tada je Vrhovni sud ukinuo i istražni zatvor sestriću koji je bio u istražnom zatvoru od jula 2011. do aprila 2013. godine, kada je pušten na slobodu, da bi krajem januara 2018. godine ponovo završio u zatvoru odlukom V. Vrhovnog suda, jer mu je izrečena kazna veća od pet godina zatvora.

U 2019. predmet je primila sudija Višnja Strinić, koja je šest puta pokušavala da započne ročište, ali su sva odlagana zbog toga što nećak nije imao novca da otputuje u Split, zbog promene advokata i pripreme odbrane, kao i zbog pandemije korone i zemljotresa u Baniji, zbog čega sestrić okrivljenog i pojedini svedoci iz Petrinje nisu primali pozive.

Prema optužnici Županijskog državnog odvjetništva, Domagoj Novoselnik je ubijen upravo zbog veze između supruge Slađane i nećaka koji je došao živjeti i raditi kod strica jer je imao privatnu firmu na Hvaru. Veza između mladića i tetke počela je kada je imao petnaest godina, a tetka Slađana ga je podsticala na krivično delo, odnosno ubistvo.

Nekoliko meseci nakon oslobađajuće presude, Novoselnik je kategorički demantovala novinarima da je ikada imala seksualne odnose sa svojim nećakom i nazvala ga monstrumom.

"Nikad nismo bili u vezi, kako je kasnije tvrdio, nikad nisam spavala sa njim. Radila sam sa Domagojem i dosta se mučila, a živeli smo u kući u kojoj je moja svekrva bila 24 sata, ona bi verovatno primetila da se tako nešto dešava. Bog mi je svedok da govorim istinu!" rekla je u jednom od intervjua.

Tvrdila je da je te večeri legla rano, a Domagoj i njegov nećak su ostali da slušaju muziku, čak sumnja da joj je mladić stavio nešto u kafu da bi zaspala kako bi ostvario svoj plan. Kada se probudila, videla je svog krvavog muža na podu, a pored njega mladića sa nožem u ruci.

"Prvo, Domagoj me nije tukao. Kao i svi brakovi, imali smo svoje nesuglasice, ali nije bilo nasilja. On je bio dobar muž, voleo me je i ja sam volela njega. I nikad nisam imala ništa sa nećakom... Bog je svedok da govorim istinu. On je tek prvi put rekao istinu u istrazi, kada je tvrdio da ga je ubio i da ja sigurno ne znam ni zašto. Tako se izrazio. Kasnije je, na nagovor porodice i advokata, počeo da menja svoje iskaze", rekla je ona.

